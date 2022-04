La ‘Marea Azul’ da portazo a Rocío Flores tras sus declaraciones hacia Olga Moreno

Rocío Flores ha vuelto a convertirse en una de las protagonistas indiscutibles del panorama social nacional. La joven no tuvo reparo en admitir la “decepción” que sentía tras la última entrevista de Olga Moreno en Semana, una reacción contundente hacia el movimiento de la ex de su padre que ha contado con partidarios y detractores a partes iguales.

Los últimos en pronunciarse han sido los miembros de la Marea Azul. Así se hace llamar el grupo que apoya a Antonio David Flores y Olga Moreno, el cual se hizo más latente con la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco. En todo momento, la organización se posicionó a favor de la familia Flores en general, defendiendo tanto al exguardia civil como a sus hijos y a su esposa. Pero lo cierto es que, teniendo en cuenta los últimos movimientos, a estos fans no les habría quedado más remedio que elegir bando, y lo han hecho en contra de Rocío Flores. Las redes sociales han hablado y han sido muchos los comentarios en diversas plataformas en los que se han hecho públicos los ataques contra la influencer: “No entiendo a Rocío. Ella está decepcionada con todo el mundo, excepto con su padre, su padre es perfecto. Mira que les defendía en cierta manera, pero esto ya huele… Esta niña o está muy ciega o no quiere ver la realidad”, “Ya le gustaría a Rocío tener la mitad de integridad y valores que tiene Olga”, o “¿Y Olga no puede estar decepcionada por las palabras de Rocío hacia ella?”, han sido algunos de los tweets que la Marea Azul ha escrito en Twitter, dejando entrever que la actitud intolerante de la colaboradora no está gustándoles demasiado. Y es que, muchos de ellos consideran que no puede juzgar a Olga por dar una entrevista si su padre decidió romper su relación para entablar una nueva con Marta Riesco: “Es injusto el ataque a Olga, en tal caso debería hablarlo en privado. Al igual que no se puso así, con su padre y con Marta”, apuntaban.

Pero ella no ha sido la única afectada por los ataques de la Marea Azul tras la sonada exclusiva de Olga Moreno. Los últimos movimientos de Antonio David no parecen haber gustado mucho a sus seguidores, razón por la que muchos de ellos están quitándole parte de razón en esta polémica: “Dada la situación me resulta hasta normal que puedan surgir discrepancias entre Rocío y Olga y viceversa… Lo que me cabrea muchísimo es que Antonio David, al cual he defendido y defenderé ante la injusticia sufrida, no sea él quien dé la cara”, indica otro usuario.

Este posicionamiento no ha quedado en el universo 2.0 y también se ha trasladado al ámbito televisivo, donde algunos rostros conocidos no han dudado en reprochar a Rocío su dureza con Olga. Este ha sido el caso de Joaquín Prat, que aprovechaba la última intervención de la colaboradora en El Programa de Ana Rosa para darle un zasca en toda regla: “Rocío, tu padre lleva 20 años haciendo las cosas como las ha hecho… Si tú tuvieses 25 años cuando tu padre salía una semana sí y otra también poniendo a parir a tu madre… En 26.000 platós tu padre, y revistas”, zanjaba el presentador.