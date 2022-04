Joaquín Prat arroja esperanza sobre la vuelta al programa de Ana Rosa Quintana

Joaquín Prat se ha convertido en uno de los personajes del momento. Teniendo en cuenta su imprescindible papel en El Programa de Ana Rosa, más aún desde la ausencia de su maestra de ceremonias habitual, el presentador ha sabido salir airoso de todas las polémicas que están girando en torno a algunos de los rostros más destacados del espacio televisivo, entre los que está el de Marta Riesco.

En la última ocasión, el periodista ha sido captado por la prensa mientras disfrutaba del décimo aniversario de la Beso Beach en Madrid. Una cita muy especial en la que Joaquín no ha tenido reparo alguno en hablar sobre su último rifirrafe con Riesco, en la que él mismo dejaba entrever que la periodista estaba mucho más comunicativa en sus intervenciones en Ya son las ocho que por las mañanas: “A ver, si ellos apuestan por tener una segunda oportunidad y están enamorados, que la tengan. Como bien dice Marta, tienen que poner los dos de su parte. Enfadado no estoy, le he dicho a Marta que a veces me cuesta mucho sacarle las respuestas y en otros sitios le cuesta menos hablar”, aclaraba, bastante contundente y visiblemente molesto ante la actitud de Marta en algunos programas de televisión durante las últimas semanas.

Con ganas de ver a Ana Rosa

Como ya ha expresado Prat en diversas ocasiones, son muchas las ganas que tiene todo el equipo de El Programa de Ana Rosa de volver a contar con Quintana entre sus asistentes al plató. Han pasado ya cinco meses desde que la presentadora anunciara el cáncer de mama que padecía, un durísimo varapalo por el que sus compañeros han estado especialmente pendientes de ella, entre los que está Joaquín: “Ana Rosa está estupenda, maravillosa. Seguro que la veréis antes de lo que pensáis. Está estupenda, va muy, muy bien y así va a seguir. Hay Ana Rosa para rato”, declaraba. Unas palabras con las que dejaba entrever que el estado de salud de la periodista es mucho mejor a medida que van pasando los días.

Con respecto a la vuelta al programa de Ana Rosa, Joaquín aún no tiene claro cuándo tendrá lugar: “No sé exactamente cuáles son los tiempos, porque eso lo tienen que decidir los médicos y ella misma”, zanjaba. No obstante, todo apunta a que será en septiembre cuando Quintana dé el pistoletazo de salida a una nueva temporada de El Programa de Ana Rosa ya entre los periodistas y colaboradores allí presentes.

Era hace tan solo unas semanas cuando Prat informaba en vivo y en directo de que su compañera estaba a punto de someterse a una operación quirúrgica. Una intervención por la que en diversas ocasiones, todos los colaboradores del programa han mandado ánimo y fuerza a la protagonista, siendo Joaquín quien ha intentado quitar hierro al asunto a la hora de desvelar algunos detalles sobre el estado de Ana Rosa: “Parece que no se ha sometido a ese tratamiento de quimioterapia por el estado de ánimo y el estado físico”, aseguraba.