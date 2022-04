Tenso enfrentamiento entre Joaquín Prat y Marta Riesco

Joaquín Prat ha regresado a la pequeña pantalla. Tras abandonar Cuatro al día para entregar un premio de la Academia de Televisión a su queridísimo amigo Juan Serrano, el televisivo ha regresado a El Programa de Ana Rosa y lo ha hecho con más fuerza que nunca. A pesar de que hace tan solo dos días se posicionaba junto a Marta Riesco, criticando la actitud de Antonio David Flores en la relación que han mantenido, su postura ha vuelto a cambiar. Ahora, la periodista ha sido el blanco donde Joaquín ha disparado de nuevo.

El presentador ha anunciado el primer tema del día, las declaraciones que Marta Riesco daba en Ya son las ocho, cuando desvelaba una lista de condiciones que se tienen que cumplir para que ella pueda retomar su romance con el excolaborador de Sálvame. Pero no ha sido una presentación cualquiera, pues Joaquín ha aprovechado la ocasión para lanzar un dardo envenenado a su compañera. “En Ya son las ocho está más locuaz que aquí, en su programa no lo es tanto”, ha expresado, manifestando su desacuerdo de que la televisiva no ofrezca apenas declaraciones en el Club Social del matinal y sí lo haga en otros espacios televisivos de la cadena. “Por la tarde tiene las neuronas más activadas”, ha sentenciado el presentador, que se ha mostrado molesto por la actitud de su compañera.

Minutos después, Marta Riesco ha entrado en directo muy molesta con su compañero y no ha dudado en responder tajante a sus palabras. «Me ha molestado. Las neuronas siempre las tengo activas lo que pasa es que hay preguntas que me hacen de una manera por la tarde que no se me hacen por la mañana», ha indicado lanzándole un contundente zasca al presentador. Una declaración que Joaquín no se ha tomado con humor, destacando no estar de acuerdo con ella. «¿No te he tratado yo con la máxima educación preguntándote siempre con la máxima educación y aguantando que no me contestes a la mayoría de preguntas que te hago?», le ha preguntado. La colaboradora, intentando defenderse, ha asegurado que por la tarde tampoco ha contestado a las preguntas que él le ha hecho.

El presentador ha querido poner punto y final al conflicto, zanjando: «Estoy encantado de que allí hables así, te muestres así y hables de todo. Me gustaría que aquí sucediese lo mismo y últimamente veo que no sucede igual». Una tensa conversación que ha finalizado con una promesa irónica por parte de Joaquín. «Lo mismo es que no hago las preguntas de forma correcta, intentaré mejorar», ha sentenciado.

En las últimas semanas, el nombre de Marta Riesco está sonando con más fuerza que nunca en la prensa rosa. La joven se convertía en el centro de todas las miradas tras salir a la luz su romance con Antonio David, un romance que parecía ir viento en popa hasta que la televisiva cumplió sus 35 años. Con motivo de soplar las velas en su nueva vuelta al sol, Marta organizó una fiesta de cumpleaños en la que estaba previsto que ella y el exguardia civil se mostraran públicamente como pareja y regalaran un posado oficial. Sin embargo, a pocas horas del evento, todo se truncó. La ausencia del padre de Rocío Flores en este día tan especial desató la tristeza de la colaboradora que, visiblemente afectada, mostró su decepción en directo, tomando la decisión de ponerle punto y final a su historia de amor.

Pero no todo quedó ahí, pues Riesco se sentó en su programa para hablar del bache que estaba atravesando, explicando en qué momento se encontraba su relación con Antonio David: “Estoy soltera. El tiempo dirá si la ruptura es definitiva, si es para mí hará ver que lo es y si no…”. Sin saber si, por fin, ha habido una llamada o un acercamiento por alguna de las partes, la colaboradora expresó su arrepentimiento de algunas decisiones que había tomado en los últimos días. “Me arrepiento de haberle dejado en directo en Ya son las ocho pero me dejé llevar, y no es algo congruente con una persona que dice que no quiere ser personaje público, pero no me arrepiento de decir que estaba cansada de tirar de un carro del que solo tiro yo”, se sinceró. Esa misma tarde, se incorporó a la mesa de colaboradores del programa conducido por Sonsoles Ónega y puntualizó una lista de condiciones que se tendrían que cumplir para que ella pudiese retomar su romance con el excolaborador de Sálvame: “Los pasos que yo necesito… creo que no hay que ser muy listos. Tener una vida fuera de una casa, vivir la vida, disfrutar, viajar, comer, cenar y que a nadie le haga daño eso, y que nadie impida eso. Y principalmente que no lo impida él. Tiene que decidir si quiere ser feliz conmigo. Si él está enamorado tendrá que hacerlo y lo vais a ver. Si no lo está, tendrán razón el resto de las personas, que ha dicho que no lo está”.

Sea como fuere, parece que la relación entre Marta Riesco y Antonio David ha llegado a su fin y ahora, en el ojo del huracán, la periodista está haciendo frente a un centenar de opiniones y críticas sobre su participación televisiva. Y Joaquín Prat no ha querido perder la oportunidad de comentar su punto de vista acerca de todo este entramado mediático y amoroso.