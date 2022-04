Las condiciones de Marta Riesco para retomar su relación con Antonio David Flores

Marta Riesco ha resurgido de sus cenizas como un ave fénix. Hace unas semanas la periodista vivía un complicado momento personal al romper en directo en el programa de Ya son las 8 con su pareja, Antonio David Flores. Ocurría el mismo día de la celebración de su cumpleaños. La gota que colmó el vaso fue la ausencia del exguardia civil a la celebración, tal y como pudo saber en exclusiva Look. Después, la colaboradora se tomaba unos días alejada del foco mediático para poder desconectar y sanar las heridas de su corazón.

Esta misma semana reaparecía en redes social y este miércoles acudía a El programa de Ana Rosa donde revelaba en qué punto se encuentra con el padre de Rocío Flores. “Estoy soltera. El tiempo dirá si la ruptura es definitiva, si es para mí hará ver que lo es y si no…”, contaba. Por la tarde, se ha incorporado a la mesa de colaboradores del programa conducido por Sonsoles Ónega y ha puntualizado una lista de condiciones que se tienen que cumplir para que ella pueda retomar su romance con el excolaborador de Sálvame.

“Los pasos que yo necesito… creo que no hay que ser muy listos. Tener una vida fiera de una casa, vivir la vida, disfrutar, viajar, comer, cenar y que a nadie le haga daño eso, y que nadie impida eso. Y principalmente que no lo impida él. Tiene que decidir si quiere ser feliz conmigo. Si él está enamorado tendrá que hacerlo y lo vais a ver. Si no lo está, tendrán razón el resto de las personas, que ha dicho que no lo está”, ha dicho muy segura.

“Estoy tirando de un carro del que parece que solo tiro yo. El tiempo dirá si va a querer tirar de mi carro, de otro o perder el carro”, ha añadido Riesco. “Estuve muy mal, como bien sabéis”, ha recordado Marta sobre este episodio de su vida que la ha cambiado para siempre. Sí que ha dejado claro que el exconcursante de Gran Hermano VIP la ha “desbloqueado” del móvil, por lo que supone un movimiento que podría ser el primer paso a una posible reconciliación.

Pese a que parece que han tenido un pequeño acercamiento Marta Riesco y Antonio David Flores, la reportera contaba hace unas horas que “he pasado unos días muy complicados”. “La baja fue en un hospital público. Soy una persona que está en tratamiento, tuve un episodio de ansiedad muy fuerte por el que el médico consideró que había tenido una recaída y me recomendó ausentarme del trabajo. Estuve en mi pueblo y el médico me recomendó no ver contenido sobre mí, y estos días me han servido para estar tranquila conmigo misma y para intentar digerir. Estoy con medicación desde hace 5 meses, esto no se pasa de un día para otro”, confesaba.