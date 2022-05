Se ha desatado la monumental. Marta Riesco asegura que ha mantenido una conversación con Rocío Carrasco ha provocado una vorágine de reacciones. Entre ellas la de la otra protagonista de esta historia. Después de que la reportera de El programa de Ana Rosa diera su versión de los hechos, este próximo martes será la hija de Rocío Jurado quien aclare esta polémica que le ha colocado de nuevo en primera plana mediática.

Ha sido Gema López, quien durante la emisión de Sálvame ha revelado que Carrasco será la invitada especial del programa encabezado por Jorge Javier Vázquez. De esta manera, la madre de Rocío Flores podrá aclarar si es cierto o no lo que ha ido contando la actual pareja de Antonio David Flores.

❗️❗️Rocío Carrasco contestará mañana a Marta Riesco en Sálvame#yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 2, 2022

Esta noticia llega tan solo unas horas después de que Riesco reapareciera en el espacio presentado por Patricia Pardo. En estos momentos, la comunicadora se encuentra cubriendo la Feria de Abril en Sevilla y ha intervenido en directo en el programa para el que trabaja.

«Como he dicho, en los mensajes que voy a poner a continuación se ve cómo han ido sucediendo las cosas y se ve que, evidentemente que Luis Pliego nada más colgar me pone: ‘Entiendo que te hayas sentido incómoda era por un tema laboral’, yo no me voy a sentir incómoda si me llama Luis Pliego, que me ha llamado doscientas veces para ofrecerme exclusivas para hablar de Antonio David y él me pide perdón por si me he sentido incómoda porque la persona con la que está hablando es Rocío Carrasco. ¿Cómo voy a saber yo que Luis Pliego no va de farol si no escucho a Rocío Carrasco? Yo escucho un altavoz y la escucho», explicaba en el citado formato.

Pero eso no es todo, porque a lo largo de la tarde, Jorge Javier se ha pronunciado y no ha dudado en opinar sobre la actitud de la periodista. «Por cierto, no me da ninguna pena porque yo creo que en El Penas -como llama a Antonio David Flores-, ha encontrado la horma de su zapato. Son los dos iguales. Que luego no venga ella de víctima y de tal. Los dos se retroalimentan. Pero vamos, Marta esto es una percepción mía, que aprovecha porque en este convento te va a quedar muy poco», ha dicho.

Minutos después, Marta Riesco ha respondido al presentador. «Este señor señor lleva 25 minutos de acoso hacia mi persona. Insultándome. Vejándome y pidiendo mi despido. Todo por haber contado la verdad de una llamada. Una verdad incómoda. Llevo dos bajas médicas por acoso de La Fábrica de la Tele, ha dicho Riesco en sus redes sociales. «Estaba viendo en el hotel todo lo que estaba diciendo esta persona sobre mi, persona por llamarle algo porque creo que una persona con un poco de moral y con un poco de educación nunca haría lo que me ha hecho», ha añadido.