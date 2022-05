Marta Riesco, dispuesta a desmentir a Rocío Carrasco con pruebas

Marta Riesco vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez nada tiene que ver con su relación con Antonio David Flores, sino más bien con su expareja, Rocío Carrasco. Hace dos días, la colaboradora de El programa de Ana Rosa se sentaba en Ya son las ocho con un bombazo que dejaba a todos sus compañeros boquiabiertos. “Estaba en el trabajo y recibí una llamada del director de una revista muy conocida (Lecturas). Cuando me llama y me dice que hay alguien que quiere hablar conmigo. Y la persona con la que está es Rocío Carrasco”, desvelaba la reportera, asegurando que la hija de Rocío Jurado se había puesto en contacto con ella para ofrecerla un proyecto laboral muy prometedor.

Ante el revuelo, era el propio director de Lecturas quien daba un paso al frente y, a través de una publicación en su propia revista, desmentía la versión de la intérprete de No tengas miedo. “Tal y como puede confirmar esta publicación, Marta Riesco sí recibió una llamada de teléfono, pero en ningún momento fue de Rocío Carrasco ni esta estuvo presente mientras se realizaba. La hija de Rocío Jurado nunca ha mantenido conversación alguna con la actual pareja de Antonio David y mucho menos le ha ofrecido participar en proyecto laboral alguno”, se podía leer en sus páginas. Y es que, muchos han sido los rostros conocidos que han salido a la palestra para desmentir a Riesco, entre ellos Terelu Campos. Pese a todo, la novia del exguardia civil sigue defendiendo a capa y espada su historia y, tal y como ha confesado a las cámaras, está dispuesta a mostrar públicamente todas las pruebas.

Un equipo de reporteros se ha desplazado hasta IFEMA donde la cantante, junto a Antonio David, ha acudido a una cita muy especial. Allí, Marta se ha mostrado tajante e, insistiendo en que los hechos han ocurrido tal y como ella misma los ha narrado, ha dado un paso adelante, confesando que pronto demostrará que su versión es completamente verídica “desde el principio hasta el final”. Con prudencia y evitando actuar por impulso, la periodista ha comunicado que esperará al lunes para pronunciarse al respecto. Con un contundente “sí”, Riesco ha dejado muy claro que mostrará las pruebas necesarias para refutar su versión.

Esta reacción llega horas después de que Terelu Campos, en el plató de Viva la vida asegurara que su amiga Rocío Carrasco no ha realizado tal llamada. “La historia no es como se ha contado”, sentenciaba, añadiendo que fue la reportera quien se puso en contacto con la revista y no al revés. “Se produce una llamada de ella a él por una circunstancia que yo no voy a exponer para hablar de algo que ha pasado. Rocío Carrasco está en ese momento con el director, pero no se mete en la conversación. Él se levanta para hablar con esta persona (Marta). Rocío ni habla ni escucha la conversación”, explicaba la hija de María Teresa Campos. Fiel a su versión, Terelu ha animado a Marta a demostrar todas sus declaraciones y, en caso de que fuese verdad, la madre de Alejandra Rubio se tendría que “comer” sus palabras.