Marta Riesco vuelve a estar en el ojo del huracán. Tras protagonizar varios programas hablando de su relación con Antonio David Flores, en los que se ha incluido una ruptura y una posterior reconciliación, ahora su nombre ha vuelto a sonar con fuerza en la prensa rosa. La colaboradora de Telecinco se ha sentado en Ya son las ocho para soltar un bombazo. Una noticia que ha dejado a todo atónitos.

Todo se remonta a la tarde del pasado jueves cuando la periodista, que se encontraba trabajando en la redacción de Mediaset, recibe una llamada inesperada de Rocío Carrasco. Así lo ha relatado ella misma, que asegura que la hija de Rocío Jurado se puso en contacto con ella para invitarle a cenar y ofrecerle un proyecto profesional de lo más prometedor. “Cuando yo estaba con Antonio David enfadada, que sabéis que salí llorando, estaba en el trabajo y recibí una llamada del director de una revista muy conocida (Lecturas). Cuando me llama y me dice que hay alguien que quiere hablar conmigo. Y la persona con la que está es Rocío Carraco”, ha desvelado la reportera. “Esta persona lo que me dice es que quiere conocerme, que es un proyecto laboral y que le gustaría quedar conmigo”, ha confesado.

A pesar de que su relación con el exguardia civil estaba en stand by, Marta es consciente de que puede ser una trampa y que pueden utilizar la conversación en contra de Antonio David. “Yo en ese momento estoy enfadada y yo me doy cuenta que cualquier decisión que tome puede perjudicar a Antonio David. Evidentemente me pueden grabar”, ha comenzado explicando. Tras esto y antes de dar por finalizada la conversación telefónica, la colaboradora rechaza la oferta. “Les digo que gracias, pero que no estoy interesada en ningún proyecto laboral”, ha comunicado. Sin saber de qué proyecto se trataba, la reportera quiso ponerle punto y final al asunto, sin darle la oportunidad a la hija de Rocío Jurado de ofrecerle más detalles sobre la oferta.

Tras la bomba, los colaboradores del espacio televisivo han intentado averiguar de qué se trata esta sorpresa, llegando a la conclusión de que el motivo de la llamada era añadir a Marta Riesco al cartel de las cantantes que rendían homenaje a Rocío Jurado en la Cartuja de Sevilla. “Acto seguido, el director de esta revista me pide disculpas por si me he sentido incómoda y me manda un cartel del concierto en homenaje a Rocío en Sevilla”, ha continuado su relato. Aunque no dudó en declinar la oferta, la colaboradora de El programa de Ana Rosa se ha atrevido a confesar que, de haberse subido al escenario en homenaje a ‘la más grande’, habría querido interpretar el tema Como yo te amo. Y es que, aunque eso no se va a producir, Marta ha querido contarlo públicamente tras ser atacada por algunos de los internautas, que aseguran que la periodista solo busca “fama”. Una conversión de cuatro intensos minutos que ella misma considera bastante extraña: “Toda España se ha enterado de que Antonio David me tiene bloqueada y esa llamada le puede perjudicar. Él es mi familia”.

Lecturas desmiente la versión

Tras el bombazo, el director de la revista se ponía en contacto con Antonio Rossi para desmentir la historia de Marta Riesco y, segundos después, una publicación en Lecturas inundaba la prensa bajo el titular “Rocío Carrasco NUNCA ha llamado a Marta Riesco”. El magazine afirma que la versión de la reportera “dista mucho de ajustarse a la realidad”. “La colaboradora se sentaba este viernes en el plató que conduce Sonsoles Ónega para desvelar una supuesta conversación con Rocío Carrasco en la que iba a ofrecerle una propuesta laboral que no iba a poder rechazar. Una llamada de teléfono entre la hija de Rocío Jurado y la actual novia de Antonio David que nunca se produjo”, se ha podido leer en el medio citado. Una historia que la reportera contaba públicamente como si de un bombazo se tratase, pero que Lecturas ha querido sentenciar que “poco o nada tiene que ver con la realidad”.

“Tal y como puede confirmar esta publicación, Marta Riesco sí recibió una llamada de teléfono, pero en ningún momento fue de Rocío Carrasco ni esta estuvo presente mientras se realizaba. La hija de Rocío Jurado nunca ha mantenido conversación alguna con la actual pareja de Antonio David y mucho menos le ha ofrecido participar en proyecto laboral alguno. Esta llamada se produce entre la reportera de El programa de AR y el director de esta revista y tiene como objetivo tan solo concertar una posible cita. Cita que, eso sí, Riesco rechaza en dicha llamada, tal y como ella misma explica. Y ahí termina todo contacto con la reportera”, ha explicado el medio. Además, para terminar de desmentir esta versión, la publicación ha relatado que Rocío Carrasco es completamente ajena a la polémica pues esta se encuentra celebrando su cumpleaños lejos de todo lo ocurrido. “Mientras Riesco narraba esta historia que poco tiene que ver con lo que ocurrió realmente, Rocío Carrasco disfrutaba, tal y como ha podido saber esta revista, de un plan cultural con amigos”, ha terminado diciendo la publicación.