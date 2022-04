Hace apenas unas horas, Marta Riesco confirmaba los rumores de una reconciliación con Antonio David Flores a través de una emotiva fotografía en su cuenta de Instagram acompañada de una declaración de amor en toda regla. Parece que, en vísperas del cumpleaños del que fuera colaborador de Sálvame, la pareja ha aparcado sus diferencias y han dado una segunda oportunidad al amor. Tras un día lleno de romanticismo, con masaje relajante incluido, Antonio David se ha desplazado hasta Málaga para celebrar su nueva vuelta al sol acompañado de su familia.

Cuando había muchas dudas sobre el próximo movimiento de Olga Moreno tras hacerse pública la reconciliación de su expareja y la cantante, Raquel Bollo comunicaba en Viva la vida que su amiga había aplazado su participación en el debate de Supervivientes, tomando la drástica decisión a última ahora. Lo que no se esperaba es que, en medio de todo este embrollo, la empresaria se sumara a la fiesta del 46 cumpleaños del exguardia civil. “Hoy, como es mi cumple, voy a salir a comer con mis hijos, con Olga y con mi madre, porque seguimos siendo una familia independientemente de lo que la gente quiera hacer ver en los medios de comunicación”, ha explicado el cumpleañero a los medios de comunicación. Independientemente de su separación y ajeno a cualquier especulación, Antonio David ha confirmado que siguen siendo una familia unida. “Parece ser que no puede haber una separación y que dentro de esa separación las personas se lleven bien. No nos llevamos mal, hay una relación estupenda desde hace muchos meses”, ha confesando, desmintiendo así todos los rumores sobre su mala relación con la madre de su hijo. “Espero que la gente pueda llegar a entender que cuando las personas son adultas y se separan, no tienen por qué terminar mal. Tenemos unos hijos y es una relación absolutamente cordial. Nos tenemos un respeto y un cariño y eso va a seguir manteniéndose en el tiempo”, así ha zanjado el tema el que fuera colaborador de Sálvame.

Horas antes de viajar hasta su ciudad natal, Antonio David ha disfrutado de su cumpleaños con la mujer que ahora ocupa su corazón. Marta Riesco y el televisivo han soplado las velas en un conocido restaurante argentino y se han relajado con un masaje en uno de los centros más aclamados de la capital. Además, la periodista ha querido gritar a los cuatro vientos su amor publicando una fotografía en su cuenta de Instagram donde deja claro el cariño que ambos se sienten. “Estoy muy feliz, estamos muy felices y queremos que todo esté bien y en orden”, ha confesado el cumpleañero al ser preguntado por esta presunta reconciliación. Si aún quedaban dudas de su amor, ambos se han encargado de clarificarlas. En cuanto a los rumores de que estaba jugando a dos bandas con Marta y Olga, el que fuera concursante de Gran Hermano VIP ha desmentido todas las habladurías de los medios de comunicación. “Tengo mi familia y la voy a tener siempre. Y vamos a estar unidos siempre, independientemente de que yo haya rehecho mi vida con Marta. Está todo más que hablado y entendido por todas las partes”, ha terminado diciendo.

Parece que, aunque el cumpleaños de su novia trajo muchas cosas negativas en su relación, un nuevo cumpleaños -esta vez el de él- ha conseguido arreglar su romance. Ahora, más felices que nunca y con las cosas claras sobre la mesa, Marta Riesco está disfrutando de su historia de amor junto a Antonio David y mientras, este está exprimiendo al máximo cada segundo con su familia. Dos vidas que no deberían ser, para nada, incompatibles.