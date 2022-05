Sálvame ha arrancado la emisión con las últimas declaraciones de Marta Riesco en El programa de Ana Rosa. La periodista daba su versión de los hechos y confirmaba que había mantenido una presunta conversación con Rocío Carrasco. Además, ha compartido con el espacio que ha estado liderado por Patricia Pardo unos WhatsApp con Luis Pliego, persona que estaba presente durante este acercamiento. Ante lo ocurrido en los últimos días con todo este entramado, Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado tajante mirando al objetivo de la cámara y provocando un silencio sepulcral en el plató.

En un principio, el presentador iba no iba a entrar en detalles, pero finalmente ha terminado cargando contra la periodista que en estos momentos se encuentra cubriendo la Feria de Abril en Sevilla. “No la querría trabajando en un equipo porque ensucia el ambiente y, además porque sé perfectamente que sus compañeros la detestan. Eso para empezar”, ha arrancado diciendo el autor de La vida iba en serio.

“Y ella por mucho que se empeñe ya desde hace tiempo ha dejado de ser periodista y se ha convertido en una más”, ha añadido. “Por cierto, no me da ninguna pena porque yo creo que en El Penas -como llama a Antonio David Flores-, ha encontrado la horma de su zapato. Son los dos iguales. Que luego no venga ella de víctima y de tal. Los dos se retroalimentan. Pero vamos, Marta esto es una percepción mía, que aprovecha porque en este convento te va a quedar muy poco”, ha explicado Jorge.

Estas palabras llegan justo después de que el escritor y Marta Riesco protagonizaran un selfie que se hizo viral. Durante ese encuentro, tanto Riesco como Vázquez entablaron una conversación en la que la tónica era divertida. Todo apunta a que la comunicadora ha ido diciendo determinados comentarios que han llegado a oídos del presentador. “Ten en cuenta que Mediaset en una casa en la que puedes hablar y cualquier cosa que digas hay alguna persona escuchándote. A lo mejor, vas al baño te escuchan”, ha confesado. “Entonces, después de descojonarte conmigo lo que haces es ir a un lugar indeterminado de Mediaset y claro, en ese caminito vas pensando: ‘La que me va a liar el dichoso Penas cuando vea la fotografía con el rey de Telecinco’. Estoy convencido de que estás buscando una escusa para luego justificarte ante él por eso luego escribes los stories”, ha seguido contando Jorge Javier.

“No te escudes ahora en que tu tono era jocoso porque la otra persona con la que estabas hablando te lo tuvo que quitar de la cabeza. No empecemos a jugar con estos temas Marta. Porque igual con la gentucilla con la que te juntas te lo toleran, pero conmigo estos términos no. Y, ahora ni te pongas a contestar idioteces porque tú ya sabes cómo es el Enano Dictador cuando se cabrea. No me toques las narices. A mí, términos como acoso, no. Déjame en paz y no me metas en esas mierdas. Que todo lo que te está rodeando últimamente es puro chapapote y no te voy a permitir que me salpique ni un poquito ¿Te has enterado? Instantes después el hilo conductor del espacio abandonaba el plató, ya que Marta Riesco ha comenzado a compartir unos mensajes en Instagram que, desde luego no han pasado desapercibidos.

«Este señor señor lleva 25 minutos de acoso hacia mi persona. Insultándome. Vejándome y pidiendo mi despido. Todo por haber contado la verdad de una llamada. Una verdad incómoda. Llevo dos bajas médicas por acoso de La Fábrica de la Tele», ha escrito en un primer momento Riesco. Después, se ha grabado y ha continuado explicándose.

Después, ha hablado en su cuenta de Instagram y ha seguido con su discurso. «Estaba viendo en el hotel todo lo que estaba diciendo esta persona sobre mi, persona por llamarle algo porque creo que una persona con un poco de moral y con un poco de educación nunca haría lo que me ha hecho. Luego nos llevamos las manos a la cabeza con personas que hacen cosas muy malas como Verónica Forqué a la que dedicaron un especial. Lamentablemente porque se había suicidado y una de las cosas por las que se echaron las manos a la cabeza era por toda la crítica que le habían hecho a ella de forma pública y que no lo había podido asimilar bien porque se encontraba mal», ha explicado Riesco.

La reportera ha vuelto a indicar que está atravesando por un periodo un tanto complicado para ella y que está yendo al «psicólogo» y que se toma «pastillas» porque padece de «ansiedad».