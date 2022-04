Antonio David Flores la ha vuelto a liar. Era el pasado miércoles 20 de abril cuando el exguardia civil sorprendía a los reporteros presentes en los aledaños de Mediaset al acudir allí. En aquel momento, su presencia resultó un tanto extraña, aunque más tarde se supo el porqué. Y es que, la empresa italiana celebró su Junta General de Accionistas, probablemente sin llegar a imaginar que contarían con un invitado especial.

Este no es otro que el excolaborador de Sálvame. Después de haber sido despedido a consecuencia de la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva, el padre de Rocío Flores interpuso una demanda por “despido improcedente”, dando posteriormente un paso más al frente nada más y nada menos que comprando acciones con el único objetivo de exponer su opinión a algunos de los pesos pesados de la cadena. Así lo ha explicado él mismo a través de su canal de YouTube, despejando las dudas a su querida Marea Azul sobre lo sucedido durante el pasado mediodía: “Yo no irrumpo ni me cuelo, soy accionista de Mediaset desde hace pocas semanas. Compré cinco títulos porque estaban baratitos, unos 30 euros”, comenzaba relatando en la plataforma mencionada, dejando bastante clara la idea de que todos los asistentes eran conscientes de que él formaría parte de la reunión: “Ellos sabían, desde el día 6 de abril, que yo iba a intervenir en esa junta porque les hice llegar un escrito y el notario tenía los seis o siete folios que yo le entregué con antelación. Quiero agradecer al Consejo el haberme permitido hablar un poco más de lo estipulado, que son cinco minutos por acción”, apuntaba. Aún así, también ha hecho hincapié en el interés de algunos mandatarios de la empresa por no querer que él siguiera con su discurso: “Han intentado poner fin a mi intervención en un par de ocasiones, uno de ellos el consejero delegado, Paolo Vasile, y no me han dejado finalizar mi intervención tal y como tenía previsto, a pesar de que el notario y todos sabían que no había terminado”, zanjaba.

Con respecto a qué pasará con las acciones que ha adquirido, Antonio David aún no lo tiene muy claro: “No sé qué voy a hacer con mis acciones, porque Mediaset está atravesando una época complicada”, continuaba diciendo. Unas palabras que después continuó culpando a la docuserie de Rocío Carrasco como principal culpable de la bajada de audiencias: “Pero me gustaría que se desvincularan de su caballo de Troya, que es La Fábrica de la Tele, y aumentar mi inversión, porque creo en esa empresa. La bajada de audiencias comenzó con la emisión del documental de Rocío, y ellos lo saben aunque traten de maquillarlo. No subasto o dono las acciones en mi canal porque no puedo. Si no, me gustaría”, sentenciaba.

Pese a haber hecho muchos enemigos a raíz de la publicación de la docuserie de la hija de Rocío Jurado, Flores dejó entrever que muchos accionistas se alegraron de su presencia en la junta: “Algunos tenían cara de sorpresa, pero otros me han dado abrazos sinceros. No diré quién, porque no quiero que haya despidos”, manifestaba, en un intento por demostrar que su presencia habría levantado ciertas ampollas.