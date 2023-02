Las primeras imágenes de Froilán en Abu Dabi que tranquilizarán a la infanta Elena

Froilán ya está en Abu Dabi. Era el pasado día 9 de febrero cuando el hijo de la infanta Elena se dejaba ver en los aledaños del aeropuerto de Madrid para poner rumbo al que será su nuevo hogar, dejando atrás las polémicas que durante meses ha protagonizado a consecuencia de sus diversas salidas nocturnas.

En estos primeros quince días de estancia en los Emiratos Árabes Unidos, el hermano de Victoria Federica parece haber llevado a cabo una primera toma de contacto con su residencia que ha resultado ser todo un éxito. Tanto es así, que en Ya es mediodía han desvelado que el joven ya ha tenido oportunidad de conocer a sus nuevos jefes, además de haber compartido una parte de su tiempo con su abuelo, Juan Carlos I, sobre todo teniendo en cuenta que este último lleva casi tres años viviendo alejado de la monarquía y de España.

En el programa televisivo de Telecinco mencionado se han hecho eco de las primeras imágenes del sobrino de Felipe VI, en las cuales aparece disfrutando de un partido en solitario. A juzgar por las fotografías, se trata de un deporte que le gusta bastante y que le hace ponerse nervioso, razón por la que no dejó de comerse las uñas durante todo el encuentro mientras gozaba de uno de sus primeros ratos de ocio en su nuevo hogar. No obstante, llamaba especialmente la atención que a su alrededor no parecía estar presente ningún escolta, y que tampoco se ha confirmado que esté haciendo uso de este tipo de seguridad en Abu Dabi ya que antes de su marcha se dejó entrever que tanto el Palacio de Zarzuela como el Ministerio del Interior habían deliberado la retirada de estos servicios de seguridad en el joven, optando por otros mecanismos tecnológicos que no precisen de la presencia de personas físicas constantemente cerca de Froilán.

Sin embargo, y después de salir a la luz las primeras instantáneas del hermano de Victoria Federica, Miguel Ángel Nicolás ha tomado la palabra para desvelar una información de Ángela Portero que señala que, en lo que a las amistades se refiere, Froilán no lo estaría teniendo nada fácil. Al primo de la Princesa Leonor se le está complicando eso de encontrar un círculo de amigos con el que poder salir o compartir ideas, razón por la que estos primeros días están resultando ser un poco «inquietos» para él, al no saber con certeza si allí habrá personas con las que llegue a encajar. Aún así, el sobrino de la Infanta Cristina ha podido conocer a una compañera de trabajo que comparte amistades con él y que quizá pueda ser su perfecta vía de escape durante su estancia en Emiratos Árabes Unidos al tratarse de alguien de confianza a quien poder contarle su parecer en esta nueva etapa. Por ahora, no ha trascendido la identidad de la chica aunque está claro que ambos se han criado en un entorno similar y tienen amigos españoles en común.