Las botas de Victoria Federica que están de moda

Victoria Federica se ha convertido en un icono de moda, y cada una de sus apariciones públicas son el centro de atención de las cámaras. Con un estilo atrevido y original, no duda la hora de lucir las últimas tendencias y en su vestidor hay prendas de las firmas más prestigiosas.

El look de Victoria Federica en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid

En el desfile de Claro Couture de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid se presentó con un look espectacular, que no dejó indiferente a nadie. La aristócrata llevó un estilismo de la firma formado por un conjunto de blazer y minifalda plateado combinado con un top de pedrería negro y metalizado. Las grandes protagonistas del look eran las botas de tacón alto y fino y decoradas con miles de cristales.

Victoria Federica no le teme a los estilismos más atrevidos y se ha convertido en la mejor embajadora de Claro Couture, una de las firmas de moda más importantes de España. «Con casi 40 años de historia, la firma ha crecido con prestigio y brillo, con exclusivos trajes a medida y vistiendo a las mujeres en sus momentos más especiales y únicos», es su carta de presentación.

La expectación entorno a la presencia de Victoria Federica era máxima. Aunque la es una habitual de los actos más mediáticos de nuestro país, las cámaras le siguen incomodando. La prensa le preguntaba por su pasión por la moda, por el desfile, por los primeros días de su hermano en Abu Dabi…

Pero la aristócrata se mantuvo en silencio en todo momento, y salió a a la carrera del photocall escoltada por miembros de la organización. Eso sí, cuando se hizo mención a su deseo de participar en un programa de televisión, respondió de forma tajante: «No os enteráis de nada».

El bolso más bonito de la temporada

Victoria Federica también ha presumido en Instagram del bolso más bonito para la primavera. Se trata de un bolso de piel de la firma Olivia Mareque en color malva, uno de los colores tendencias de cara al buen tiempo.

Lo más interesante es que incluye varias cadenas en distintos colores, así que es como tener varios bolsos en uno. Ofrece la máxima versatilidad y, además, es un bolso con mucho estilo y muy elegante. Lo mejor de todo es que tiene un precio más económico que cualquier oro bolso de una firma de lujo: 135 euros.