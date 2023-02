Willy Bárcenas se moja: “Si Froilán es nuestro Rey, allí estaré yo”

El último invitado de Entre el cielo y las nubes, el podcast de Laura Escanes, ha sido Willy Bárcenas. El cantante y líder de Taburete no ha tenido reparo en contestar a las preguntas más controvertidas de la influencer, que ya ha convertido en esta nueva aventura un éxito rotundo. Además de confesar haber tenido prejuicios con los rostros conocidos que trabajan en la red, el artista también ha hecho mención a Victoria Federica y Froilán, los hijos de la infanta Elena que en las últimas semanas se han visto salpicados por la polémica.

Lo cierto es que la nieta de don Juan Carlos se ha convertido en uno de los rostros más aclamados del universo 2.0, además de una auténtica it girl a la que las marcas de moda reclaman en sus eventos. Un paso de gigante en muy poco tiempo que no habría sentado bien a a la Corona, ni a algunos de sus detractores, que consideran que su trato con los medios de comunicación no es el mejor y que la fama se le podría haber subido a la cabeza. «Yo hace tiempo que no coincido con ella y no sé si se le habrá subido a la cabeza, pero siempre me ha parecido una chica muy simpática y educada», ha confesado Willy frente a Laura Escanes.

Momento en el que ha aprovechado para lanzar un dardo a favor del hermano de la royal: «Yo soy más de Froilán. No soy nada monárquico, pero si Froilán es nuestro Rey, allí estaré yo». Y es que, el cantante no ha tenido nunca reparo en opinar lo que piensa sobre la institución. Sin ir más lejos, en 2020, durante una entrevista en Es Radio, el vocalista de Taburete confesó tener cariño a Juan Carlos I y lo que pensaba de la monarquía: «Lo que es la monarquía como tal lo veo una cosa muy antigua, es algo un poco anacrónico. Pero veo quién lo ataca y cómo son, y soy monárquico. Da seguridad que la monarquía siga ahí».

Cabe recordar que, en las últimas semanas, el nombre de Froilán ha sonado con más fuerza que nunca. Después de una pelea con navajas, el joven volvía a ser el protagonista de la vida nocturna al estar relacionado con el desalojo de un after ilegal en Madrid. Una serie de escándalos que le han obligado a poner tierra de por medio y comenzar una nueva etapa en Abu Dabi junto a su abuelo. El hermano de Victoria Federica pronto comenzará a trabajar en ADNOC, una de las petroleras más importantes del mundo.

Siguiendo con la entrevista, Willy Bárcenas también se ha sincerado sobre alguna de las decisiones que no habría tomado. Y es que, justo el verano de la pandemia, el vocalista de Taburete copó los titulares de la prensa nacional al decir en un concierto del Starlite ‘aquí ni una mascarilla’, a pesar de la situación sanitaria que estaba colapsando la sanidad y dejando miles de fallecidos. «La realidad es que yo no recuerdo haberlo dicho, pero viendo los vídeos vi que no la tenía nadie y lo dije. No quería alentar a nadie a no llevarla (…) Lo pasé regular, eran muchos mensajes incluso de seguidores, me querían denunciar por atentar contra la salud pública. Y dije: ‘igual aquí sí que me he equivocado de verdad’», ha concluido.