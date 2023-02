Froilán está de nuevo en Abu Dabi y parece que para quedarse. El hijo mayor de la infanta Elena se ha exiliado a Oriente Medio para huir de los escándalos que viene protagonizando, que no son pocos. Sus primeros días allí están siendo en familia. Aún no tiene aún el piso que se le va a poner estos primeros días y es por eso que se ha quedado junto al rey Juan Carlos hasta ahora.

«En estos momentos él se encuentra viviendo con su abuelo», dice Ángela Portero en El programa de Ana Rosa. El emérito habría hecho de anfitrión de su nieto en en una de las lujosas villas de las que dispone la isla Nurai. Se trata de una vivienda de 1.050 metros cuadrados construidos, a los que hay que sumar un terreno de otros 4.150 metros, que está valorada en 11 millones de euros.

«Esta semana ha sido un poco de toma de contacto, de conocer a sus nuevos jefes. Ha estado junto a una persona que él considera su segundo padre, Nicolás Murga, un militar que ha trabajado en la Casa del Rey durante mucho tiempo. Le tienen muchísimo cariño y acompaña a Felipe y a Victoria en todo momento, incluso en el hospital», informa la periodista.

Froilán no va de vacaciones al país del Golfo Pérsico. Quiere ‘limpiar’ su imagen y para eso va a trabajar. Portero ha dado algunos detalles de en qué estado está su aportación: «Se está poniendo al día esta semana para ver qué va a hacer. Le van a buscar un trabajo para él, que le guste», finaliza la comunicadora.

Si todo va como parece, el hermano de Victoria Federica trabajará en ADNOC, la petrolera nacional de Abu Dabi, tal y como informa Vanitatis. Una empresa muy potente y que está presidida por el sultán Ahmed al-Jaber, que es conocido del rey Juan Carlos desde hace muchos años. Todo queda en familia.

A diferencia de su anterior estancia en Abu Dabi hace algunas semanas, Froilán se ha marchado sin billete de vuelta. Estará allí un tiempo que por el momento no se conoce pero que podría hacerle dejar de tributar en España, si es que supera los 6 meses de residencia en territorio árabe. Según las últimas informaciones, el sueldo que podría tener en la compañía de petróleo oscilará según el cargo que tenga, pero estará entre 25.000 y 40.000 AED. Al cambio, unos 6.000 y 10.000€ aproximadamente.

Elena de Borbón ha buscado poner tierra de por medio entre su hijo y los escándalos que habitualmente venía protagonizando. No ha sido fácil lidiar con la tremenda presión generada tras las salidas nocturnas de Froilán. Un tiroteo, un after ilegal con cachimbas y cocaína rosa que terminó en desalojo, accidentes con el coche… En definitiva, una serie de controversias que el cuarto un cuarto miembro en la línea de sucesión a la Corona no debería permitirse.