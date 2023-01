Así se encuentra Froilán tras su mudanza a Abu Dabi según su amiga más especial

Con tan solo 24 años, Froilán ya se ha coronado como uno de los miembros más polémicos de la Familia del Rey, y no es para menos. Tras haber estado inmerso, tanto de manera directa como indirecta, en distintas peleas surgidas en zonas de fiesta dentro del perímetro español, el joven optaba por dejar atrás su tierra natal para poner rumbo a Abu Dabi, ciudad en la que reside su abuelo, Don Juan Carlos, desde hace más de dos años. Un giro radical en su vida que ha sido comentado por personas de todos los rincones del país, contando tanto con partidarios como con detractores.

Una de las facetas más relevantes que el hermano de Victoria Federica ha dejado atrás es la de las amistades. A lo largo del tiempo, Froilán ha conseguido hacer muy buenos amigos que le han acompañado en todas sus salidas de ocio, como es el caso de Belén Perea. Hace poco más de un año incluso se llegó a decir que la influencer había entablado una relación amorosa con el hijo de la Infanta Elena, una información de la que no volvieron a saberse detalles, lo que demuestra que su vínculo habría quedado en una mera amistad.

Ahora, con motivo de la celebración de Fitur, Belén ha tenido oportunidad de hablar frente a las cámaras de Gtres sobre esta nueva etapa de Froilán: «Froilán está genial. Está muy feliz de marcharse a Abu Dabi, y como siempre, fuera del foco», comenzaba explicando, visiblemente contenta por su amigo y dejando entrever que el nieto de la Reina Sofía siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano con respecto al resto de miembros de la Familia del Rey, aunque siendo consciente de que sus movimientos siempre llaman la atención teniendo en cuenta que se trata del sobrino del Rey Felipe VI.

Lejos de dejar ahí su testimonio, Perea tomaba la palabra para dejar clara su relación con el sobrino de la Infanta Cristina: «Me molestó que dijeran que era pareja de Froilán, porque yo no soy famosa para que se me persiguiese de esa manera. Nosotros somos amigos», zanjaba, despejando así todas las dudas que pudiesen quedar sobre su vínculo con Froilán, el cual está totalmente alejado de lo sentimental.

Por si fuera poco, y para poner el broche de oro a su intervención, Belén ha querido hacer hincapié en su papel como creadora de contenido, centrándose plenamente en sus redes sociales y dejando atrás todos los datos erróneos que puedan verterse sobre su persona: «Me gusta que la gente valore lo que hago, no por otros temas», replicaba, habiendo sufrido además un «ataque de ansiedad» por el interés constante que tenía la prensa hacia ella: «El año pasado tuve un brote de ansiedad, ahora lo llevo mejor. Lo superé con mis amigas y mi familia, me pillaron en una situación comprometida que yo no soy esa persona y se dijeron cosas muy feas de mí», sentenciaba, totalmente firme en sus convicciones.