De estrella del pop a ‘streamer’: el salto definitivo de Edurne

Como cada lunes, El Hormiguero ha dado pistoletazo de salida a una nueva semana de la mano de una invitada que los espectadores esperaban como agua de mayo. Esta no es otra que Edurne, que ha llegado al plató del programa nocturno de Antena 3 para hacer frente a las preguntas de Pablo Motos y con el objetivo de promocionar Fresas y champán, su nuevo single y con el cual la cantante tiene previsto dar un paso atrás en el tiempo y volver a sus inicios.

Así lo ha contado ella misma al comenzar su entrevista, sacando el lado positivo de todo lo que le ha sucedido en los últimos años y plasmándolo en esta canción: «Estoy muy contenta y muy feliz, soy muy positiva y me apetecía tener un tema de buen rollo y de quererse a uno mismo, de ser feliz, de ver el lado positivo de las cosas y recordar los años 2.000, el comienzo de mi carrera», empezaba explicando, visiblemente contenta por todos los éxitos que están por venir mientras ella sigue estando inmersa en su vida entre España y Manchester, sobre todo teniendo en cuenta que su marido sigue jugando en un equipo de la ciudad inglesa.

No obstante, Edurne ha sabido adaptarse a las circunstancias a la perfección, motivo por el que ha llevado a cabo un truco que en ocasiones no funciona tal y como a ella le gustaría: «Para mí ya era un caos y no podía estar con las cosas para arriba y para abajo, así que la mejor opción era tener cosas en ambos sitios pero que no fueran repetidas, pero siempre pasa que lo que necesitas está en el otro sitio», comentaba, haciendo hincapié en que repite esta costumbre también ahora que es madre: «Ahora con la niña es parecido, y además crece muy rápido y si dejo ropa aquí, cuando vuelva no la vale», señalaba, demostrando estar plenamente feliz en esta nueva etapa junto a su pequeña, la cual pese a tener tan solo dos años ya apunta maneras con un fuerte carácter: «Tiene una personalidad tremenda, soy muy fan de mi hija porque es pura energía, es muy buena y cariñosa pero me parece increíble cómo con dos años puede tener la personalidad tan marcada».

Por otro lado, durante su intervención, Edurne ha tenido oportunidad de hablar sobre cuáles son sus hobbies cuando tiene tiempo libre: «Soy de baño de burbujas, de palomitas, me encanta leer y ahora estoy en mi momento Twitch, porque me he hecho un canal porque siempre he sido muy jugona», contaba, dejando ver así a la audiencia una faceta como streamer completamente desconocida hasta la fecha, confesando además que «suele llevar juegos de mesa» a sus viajes.

Por último, y teniendo en cuenta que la gala de Eurovisión 2023 está a la vuelta de la esquina, Edurne con su experiencia en esta cita ha querido dar un consejo de lo más sincero a Blanca Paloma: «Mi consejo es que ella haga lo que quiera hacer, que defienda la canción como sabe y que se olvide del resto».