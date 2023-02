La King’s League sigue dando mucho de qué hablar. Si hace unas semanas fue muy comentada por la aparición de Gerard Piqué con un Casio y, más tarde, a bordo de un Twingo, esta vez lo ha sido por un motivo muy diferente. En esta ocasión, el gran protagonista ha sido Iker Casillas, y no por su trayectoria en el mundo deportivo, sino más bien por sus dotes para ligar.

Si hace tan solo unos días Casillas confirmaba el fichaje de su primer creador de contenido, esta vez ha querido intentar llevarse a su equipo a la periodista maestra de ceremonias de la King’s League, Cristina López -o más conocida en el mundo streamer como Cristinini-. En un vídeo que ya se ha hecho viral en la Red se puede apreciar cómo el ex portero del Real Madrid hace un intento de conquistar a la de Tarragona.

Al enseñarle una camiseta de la liga, Cristina no duda en confesar que le gusta el color rosa con la raya en blanco. Un momento en el que el futbolista aprovecha para decir: «Luego te la regalo». Con una sonrisa de lo más pícara. La periodista contesta con una risa y rápidamente cambia de conversación: «Id haciéndome la pelota que no me la estáis haciendo mucho». Un intercambio de palabras que no ha pasado desapercibido por los usuarios de internet, que no han dudado en publicar memes sobre el momento. Sin embargo, parece que no ha sido la primera vez que Iker intenta algo con la periodista, con quien parece mantener muy buen sintonía.

Iker Casillas tirándole la caña a Cristinini.

Pero, ¿quién es ella?

Cristinini se ha convertido ya en una de las reporteras de eSports más conocidas del momento, y no solo por ser la presentadora de la King’s League, sino también por ser la streamer de Twitch más famosa de España. Fue en enero de 2021 cuando Ibai Llanos confirmó que la periodista pasaba a ser su nuevo fichaje para el proyecto Ibailand, pasando así a asumir «el papel de madre». Se trataba de una experiencia junto a otros siete streamers españoles que tenía el único objetivo de ir subiendo de niveles en Twitch y ofrecer nuevos contenidos a su audiencia.

A sus 33 años, Cristinini ya acumula más de 1,3 millones de suscriptores en Youtube, además de ser denominada una de las streamers más influyentes de España por la revista Forbes. Asimismo, Cristina acumula a sus espaldas el título de la cuarta streamer femenina más vista del mundo durante 2021 y ganadora del premio a la mejor reportera de eSports 2021 en los Premios Esland.

Fue en 2015 cuando se embarcó en la aventura de Youtube subiendo su primer vídeo tan solo un año más tarde bajo el nombre «El mundo de las redes sociales». En ese año comenzó a subir vídeos de videojuegos a la plataforma, consiguiendo así presentar una sección de MeriStation. En 2017, tomó las riendas del programa The Gaming House y consiguió una sección en Movistar eSports como reportera. Aunque el programa finalizó, este le abrió las puertas para que un año después presentase la primera edición de los Premios Cristal eSports y en 2019 entró en el equipo S2V Esports para competir en las ligas femeninas del League of Legends. Pronto cerró esa etapa para centrarse en los directos de Twitch jugando a juegos como Overwatch o Age og Empires.

En 2020 abrió una página web dedicada a las noticias de la actualidad y ese mismo año se convirtió en una de las colaboradoras de Vodafone Yu. Un año después pasó a ser la presentadora de Hoy no se sale junto a Kapo, fama que la llevó hasta La Resistencia. El 2021 fue sin duda uno de sus grandes años pues, además de colaborar con Zapeando, fue reportera a pie de campo para la plataforma DAZN, publicó su libro Gamers en líos y estrenó su propio documental Domino’s Originals Cristinini. En 2022 presentó los Premios Odeón y más tarde los Premios Ídolo, además de The Race, un evento de karting organizado por DjMaRiiO. En junio de ese mismo año presentó ‘La velada del año 2’ y hasta hoy.