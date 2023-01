La reaparición de Piqué tras la canción de Shakira, en directo: dónde ver la Kings League, en vivo

Gerard Piqué aparecerá públicamente por primera vez desde que Shakira lanzó su nuevo tema con Bizarrap en el que ataca claramente a su ex marido. Toda la letra es un ataque constante contra el padre de sus hijos y contra su nueva novia, Clara Chía. El ex jugador del Barcelona todavía no ha dicho nada al respecto pero este viernes estará en el directo de la Kings League donde podría romper su silencio.

Reaparición de Piqué, en directo

21:00. Comienza la cuenta atrás

En nueve minutos arranca el Chup Chup Kings de la Kings League, con Gerard Piqué y todos los presidentes de los equipos.

20:45. ¿Contestará Piqué a Shakira?

La gran pregunta que nos hacemos todos es si Piqué contestará a Shakira y, en caso de hacerlo, ¿cómo lo hará? Veremos a ver.

20:37. Máxima expectación

Piqué anunció este jueves un chup chup con todos los presidentes de la Kings League, donde se espera que anuncien algo. La expectación es máxima después del último tema de Shakira. Es la primera reaparición pública del ex jugador.

20:30. ¡¡¡Buenas tardes!!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la Kings League. Gerard Piqué ha citado a todos los seguidores en un directo con todos los presidentes este viernes a las 21 horas, en la que será su primera aparición en público después de que Shakira se pronunciara sobre su ruptura a través de la nueva canción. La cantante colombiana le ha dedicado una letra entera llena de palazos hacia el ex del Barça y su actual pareja.

Shakira no ha dejado títere con cabeza en su nueva canción. «A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es para que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. To contigo ya no regreso ni, aunque me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique», canta la colombiana en clara referencia a Piqué y Clara Chía.

El mundo de la música esperaba con expectación este nuevo tema de la colombiana con Bizarrap y todos han reaccionado tras escucharla. La canción ha sido un hit mundial. En apenas un par de horas ya tenía más de 30 millones de visualizaciones. Ahora, hay mucha expectación por ver cómo responde Piqué. En la canción, Shakira habla de que ella vale «por dos de 22» y el catalán ha cambiado «un Ferrari por un Twingo» y «un Rolex por un Casio». ¿Nos sorprenderá el ex del Barça con alguna indirecta de este tipo? Veremos a ver.