Shakira estalla contra Clara Chía: «Es igualita que tú, cambiaste un Ferrari por un Twingo»

Shakira es la protagonista del día, de la semana y del mes tras lanzar su nueva canción, una colaboración con Bizarrap que está dando la vuelta al mundo por su recital de palos contra su ex, un Gerard Piqué no sale nada bien parado. Pero la cosa no queda ahí. La colombiana también se despacha a gusto públicamente por primera vez contra Clara Chía, la nueva novia del ex futbolista del Barcelona.

«Una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú», dice en la primera parte del tema, anticipando su recital de dardos hacia la joven catalana: «Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso».

«Cambiaste un Rolex por un Casio»

Shakira intenta dejar por los suelos a Clara Chía: «Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también».

«Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú», finaliza el tema, que está arrasando en Youtube y sobre todo en lo que se refiere a repercusión en los medios de comunicación.