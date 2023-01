Todo el mundo habla de la nueva canción de Shakira en las redes sociales, también personalidades muy conocidas que han reaccionado al tema de la cantante colombiana con Bizarrap, en el que carga duramente contra Piqué y su nueva novia Clara Chía.

La mayoría son compañeros de profesión de la artista de Barranquilla, y casi todos apoyan públicamente a Shakira por cargar abiertamente contra el ex futbolista del Barcelona tras supuestamente serle infiel con la joven catalana, infidelidad que acabó propiciando la ruptura entre ambos tras una década juntos y con dos hijos en común. Aitana, Alejandro Sanz, Chenoa o Lola Índigo son algunos de los cantantes que se han pronunciado.

Pero la cosa no queda ahí. También ha reaccionado a la canción Ibai Llanos, íntimo amigo de Piqué y socio en varios de sus proyectos, como la Kings League. Antonela Roccuzzo, mujer de Messi, ha respondido en Instagram con un corazón al post de la colombiana, mientras que Laura Escanes, ex de Risto Mejide, ha hecho suya una frase de la canción: «Las mujeres ya no lloran».

La madre que me trajo a este mundo. — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Creéis que lo de Shakira va por Piqué? — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Yo 5 minutos de la session de Shakira: pic.twitter.com/7H04RvSXfz — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 12, 2023

Huele a antipolillas pero lo tengo 🤣🤣🤣 — Chenoa (@Chenoa) January 12, 2023

🤍 s h a k i r a 🤍 — Aitana (@Aitanax) January 12, 2023

descifrando el sentido oculto de la bzrp #53 — Lola 1ndigo (@lolaindigomusic) January 12, 2023

LAS MUJERES YA NO LLORAN ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ — Laura Escanes (@LauraEscanes) January 12, 2023

Creo que va por Ibai y no es coña — Grefg =) (@TheGrefg) January 12, 2023

Lo siento Shakira, pero te has pasado! Dignidad para los Twingo y Casio. Yo tuve uno con calculadora que le da mi vueltas a los Rolex! Lo siento pero estoy dolida 😔😂 — Itziar Castro (@ItziarCastro) January 12, 2023

A estas cosas mejor ni casio. — Roberto Leal (@RobertoLealG) January 12, 2023