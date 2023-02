Pablo Motos paraliza ‘El Hormiguero’ con su impactante cambio físico por el boxeo

Han pasado casi dos décadas desde que Pablo Motos se convirtió en presentador de El Hormiguero, probablemente sin llegar a imaginar los éxitos que cosecharía con uno de los programas más conocidos del panorama nacional. Por el plató del espacio televisivo de Antena 3 han pasado un sinfín de rostros conocidos de todos los rincones del planeta a lo largo del tiempo, mientras que la audiencia ha sido partícipe de cómo el presentador ha ido evolucionando tanto a nivel físico como profesional. Eso es precisamente lo que ha querido reflejar Jorge Salvador en la última ocasión, cuando a través de una sección ha enseñado a los espectadores cómo había sido el cambio del maestro de ceremonias en los últimos años.

Aunque podría decirse que el rostro y el cuerpo del valenciano apenas han sufrido modificaciones, lo cierto es que el colaborador demostró que sí que ha habido una considerable transformación física por parte de Pablo Motos a consecuencia de un deporte de contacto. Este no es otro que el boxeo, el cual el de Requena lleva practicando desde hace seis años: «Un día tiene un maratón en un ojo, este fin de semana le han partido el labio… Me gustaría repasar cómo has cambiado en ese tiempo», señalaba Salvador, dispuesto a mostrar frente a las cámaras dos imágenes del presentador, una antes de hacer boxeo y otra después.

En las instantáneas en cuestión puede verse cómo algunas zonas de la cara de Pablo están mucho más afectadas que otras, como por ejemplo la nariz, la cual cuenta con una forma más distorsionada que en un primer momento. Sin embargo, todo apunta a que ni este pequeño inconveniente hará que Motos abandone un deporte que parece haberle encandilado por completo, sobre todo teniendo en cuenta que siempre ha sido una persona muy aficionada al ejercicio y a los hábitos saludables. Prueba de ello era una de las portadas de la revista Men’s Health durante el pasado 2008, en la cual el protagonista en cuestión se sinceraba al máximo a la hora de hablar sobre la estricta dieta que seguía, ligada a los consejos de un entrenador personal, para así sacar el máximo partido a su figura. No obstante, cabe destacar que Pablo no suele hacer alarde de sus atributos físicos con normalidad, ya que probablemente ningún espectador había llegado a imaginar que el presentador lucía un torso espectacular hasta que él mismo lo mostraba para el medio citado. De esta manera, el comunicador ha demostrado contar con unas muy buenas costumbres tanto a nivel alimenticio como corporal a sus 57 años, algo que ha quedado reflejado en esta nueva sección de El Hormiguero que ha permitido que la audiencia y los compañeros del maestro de ceremonias puedan considerar los cambios físicos que ha experimentado Motos gracias a su perseverancia y a la importancia que ha dado al ejercicio y especialmente al boxeo.