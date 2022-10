El imprevisible movimiento de Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ que ha hecho saltar todas las alarmas

Cuando las aguas parecían estar calmándose en la vida de Tamara Falcó, han vuelto a aflorar los rumores que apuntan a que su relación con Íñigo Onieva podría no estar rota del todo. Y es que, cabe la posibilidad de que la marquesa de Griñón haya vuelto a entablar el contacto con el que fuera su prometido hasta hace tres semanas, razón por la que quizá estarían a punto de dar una segunda oportunidad a su historia de amor.

Ha sido durante esta misma noche cuando, como ocurre de manera habitual, se esperaba que la hija de Isabel Preysler se sentara en el plató de El Hormiguero para debatir sobre algunos temas de actualidad junto a sus compañeros y Pablo Motos. Un momento muy esperado por la audiencia, sobre todo teniendo en cuenta que hace escasos días el hijo de Carolina Molas acaparaba por primera vez el foco mediático tras descubrirse su infidelidad para entonar el mea culpa y pedir encarecidamente perdón a su ahora ex novia. Un gesto lleno de valentía que los espectadores esperaban que la hija de Carlos Falcó comentara, aunque nada más lejos de la realidad. Y es que, cuando el presentador hacía su baile habitual en torno a las 22:00 horas de las noche y presentaba a sus colaboradores, llamaba especialmente la atención que no hacía referencia en ningún momento a Tamara, que no había estado ausente en el espacio televisivo de las noches de Antena 3 ni cuando todos los focos mediáticos apuntaban a su persona a raíz de su compromiso y posterior ruptura con el que fuera su prometido.

Cuando ha llegado el momento de que Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca llegaran a plató, a Pablo Motos no le ha quedado más remedio que hacer gala de su transparencia para hablar sobre el motivo que ha impedido a Tamara acudir a su cita semanal: “Tamara Falcó está en un viaje”, ha sentenciado el maestro de ceremonias, sin querer dar más detalles sobre el desconocido paradero de la marquesa, el cual ha afirmado que “no se puede saber” para que así “no se llene de prensa”. Una información que ha llamado especialmente la atención, sobre todo teniendo en cuenta que hace escasas horas, Ya es mediodía confirmaba que el empresario había sido visto en el aeropuerto con una maleta pequeña, así que estaba a punto de comenzar un viaje de escaso tiempo de duración. ¿Habrá aprovechado la ex pareja la aparente calma de los medios de comunicación para reunirse en un enclave desconocido y así llegar a un acuerdo para retomar su relación?

Sea como fuere, lo cierto es que aún no se sabe la naturaleza de ambos viajes, aunque cada vez suenan con más fuerza los rumores que indican que la reconciliación no sería una opción extraña. De hecho, la ganadora de MasterChef Celebrity seguirá viviendo en el piso que hasta ahora había compartido con Íñigo Onieva, habiendo continuado con el contacto por vía telefónica con su ex pese a las circunstancias.