Después de 16 días, Íñigo Onieva ha dado un paso al frente para comparecer ante la prensa. Con gesto serio, el ex novio de Tamara Falcó ha pronunciado las que han sido sus primeras palabras en persona desde su mediática ruptura. “Buenas tardes a todos, lo primero que quiero pedir, por favor, es respeto para mi familia, para mi madre, para mi hermana, mis hermanos, a los cuales les estoy profundamente agradecido porque me han mostrado un apoyo incondicional en esta situación tan difícil”, ha comenzado diciendo a los medios de comunicación.

Antes de pronunciarse sobre la hija de Isabel Preysler y todo lo que ha pasado, el empresario ha querido contar cómo esta viviendo su familia esta complicada situación: “Siento mucho que tengan que estar pasando por esto y pagando las consecuencias de todo esto. Siento que este acoso que están sufriendo lo tengan que sufrir día sí y día también. Me entristece mucho que estén pasando por esto y no se lo merecen. Solo queremos vivir nuestra vida con normalidad”.

Tras esto y con un hilo de voz, Íñigo Onieva ha vuelto a disculparse públicamente por haber hecho daño a la marquesa de Griñón: “Aprovecho para pedir perdón de nuevo a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento, el haberla hecho daño y haberla fallado”. Y es que, para él, estar siendo el protagonista de la crónica social no es un punto a favor para su recuperación: “Si ya es duro de por sí haberla perdido, toda esta repercusión mediática que está teniendo lo complica mucho más, por lo tanto no tengo nada que celebrar. No he ido a ninguna fiesta, no tengo ganas de nada”.

Es una realidad que el empresario no está pasando su mejor momento sentimental, pues como él ha confesado ha perdido a la mujer de su vida. Sin embargo, durante este tiempo ha estado arropado por la gente que le quiere, aunque tiene claro lo único que quiere a partir de ahora: “Lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia, con mis amigos íntimos que sin el apoyo de ellos no hubiera podido manejar esta situación tan complicada de una forma llevadera”.

Hace tan solo unos días, la pareja de moda anunció su compromiso y fechó su boda para el 17 de junio de 2023. Pero en 48 horas todo cambió. “Lo único que quiero es que todo esto acabe lo antes posible. No somos ni villanos ni héroes, solamente personas que cometen errores”, ha sentenciado. Para despedirse, Onieva ha agradecido a los medios de comunicación que hoy han esperado a sus palabras: “Gracias a los periodistas que me han defendido y a los que no también dado que hacen su trabajo. Pero ruego encarecidamente que respeto hacia mi persona, hacia mi trabajo y hacia mi familia”. Después de comparecer ante la prensa, el ex novio de Tamara Falcó no ha querido responder ninguna pregunta de los reporteros allí presentes, despidiéndose con una frase contundente y llena de tristeza: “No tengo nada más que decir”.