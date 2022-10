La sudadera más ‘minimal’ de Scalpers que enamorará a Tamara Falcó

Si hay una prenda que define estos meses otoñales, es la sudadera. Gracias a esta vestimenta puedes estar cómoda y ajustar tu nivel de abrigo a las condiciones del clima. Es por esta versatilidad propia de la sudadera que las principales marcas de moda la incluyen en sus colecciones. Por ejemplo, si echamos un vistazo al catálogo de esta firma, encontramos la sudadera más minimal de Scalpers.

Se trata de un modelo discreto, ya que ese relieve apenas es perceptible a la vista porque respeta el color base. Sólo le da un toque diferente, que llamará la atención de los más detallistas, los que la miren con más atención.

Descubre la sudadera más ‘minimal’ de Scalpers

Varias tallas y dos colores

Disponible en tallas desde el XS hasta el L, como para que puedas elegir una bien grande si prefieres el oversize, podrás escoger también entre tonos blanco y negro para esta sudadera con relieve, ambos en un único tono.

Si pasamos a sus características más importantes, podemos centrarnos en el corte regular fit y el cuello redondo. Junto a ello, una manga larga que la hace perfecta para las noches frescas que vendrán de cara al invierno.

Confeccionada en 100% algodón orgánico, al comprarla colaboramos con una industria textil de menor impacto. Esto forma parte del compromiso asumido por Scalpers para reducir las emisiones de dióxido de carbono.

Un artículo de primera calidad

Si hay algo que distingue a una sudadera realmente de primera calidad de otra que aparenta serlo pero no lo es, probablemente eso sea su durabilidad con el paso del tiempo, y ésta de Scalpers asegura una gran resistencia.

Para ayudar a que envejezca del modo correcto, tienes que lavarla a máquina a un máximo de 30°C y del revés. También te recomendamos que no apliques lejía ni secadora, y puedes plancharla pero a no más de 110° C.

Por último, nos queda enfocarnos en su precio que es de 54,99 euros, un coste a la altura de lo que nos llevamos. Teniendo en cuenta que podrá acompañarte durante unos cuantos años, es una inversión que bien vale la pena.

La buena noticia es que más allá de este valor la firma ofrece envío y devolución gratuita para todas las clientas.

En resumen, una oportunidad de ampliar tu armario con una opción muy útil en múltiples situaciones, con una de esas prendas que no querrás quitarte por su sencillez y sobriedad.