Isabel Preysler se sincera al desvelar cómo está Tamara Falcó tras el último perdón de Íñigo Onieva

El 10 de octubre ha pasado a ser un día marcado de manera especial para los madrileños en el calendario. Durante la tarde de esta misma jornada ha tenido lugar la entrega del premio Madrileño del Año 2022 en el Teatro Real de Madrid, galardón que el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha otorgado nada más y nada menos que a Mario Vargas Llosa, uno de los personajes más destacados de las últimas semanas a raíz de las idas y venidas sentimentales de la hija de su pareja, Tamara Falcó.

Ha sido en torno a las 19:00 horas de la tarde cuando, acompañado por Isabel Preysler, el Premio Nobel ha aparecido en el enclave mencionado y no ha tenido reparo alguno en hablar sobre la importancia de ser premiado con un homenaje tan especial: “Estoy muy contento de recibirlo, soy un viejo madrileño ya, pero esta es una confirmación de mi carácter madrileño. Es una ciudad en la que nadie es extranjero, porque los madrileños tienen la extraordinaria ventaja de considerar hermanos suyos a todos los que vienen del extranjero, y yo he vivido esa experiencia de una manera muy directa y profunda. Isabel es una madrileña también”, comenzaba diciendo, para después pasar el testigo de la palabra a su pareja, que admitía que siempre había querido que Mario “viviese en Madrid”.

Por otro lado, la también conocida como “reina de corazones” también ha podido hablar sobre la situación en la que se encuentra su hija a raíz del desengaño amoroso sufrido en los últimos días por parte del que fuera su prometido, Íñigo Onieva: “Estamos tranquilos, muy tranquilos en casa. Mientras estén tranquilos mis hijos, y Tamara esté tranquila, yo también lo estoy”, confesaba, visiblemente contenta y relajada pese al vendaval mediático en el que se ha visto envuelta su familia. Lo que sí ha dejado claro es que no ha tenido oportunidad de ver las últimas palabras del empresario, en las cuales ha vuelto a pedir perdón tanto a la que fuera su novia como a sus familiares: “Me acabo de levantar de la cama de una gripe, he estado sin televisión y sin nada, pero lo voy a ver ahora. Me parece muy bien, muy cariñoso y correcto”, señalaba, haciendo referencia al testimonio que Íñigo habría llevado a cabo para entonar el mea culpa tras su infidelidad.

Sea como fuere, lo que Isabel ha querido dejar bastante claro es que Tamara ya parece estar superando el bache amoroso con creces: “Es un alivio que ella esté tranquila y bien.Yo lo he llevado bien, mientras vea a mis hijos bien yo también estoy bien”, zanjaba, disponiéndose a entrar en el acto al que había sido invitada y poniendo fin así a todos los comentarios sobre la marquesa de Griñón, hablando con la verdad y en primera persona sobre cuáles son sus sentimientos a día de hoy.

Otro gran apoyo

Al mismo evento también ha acudido Xandra Falcó, que aunque en un primer momento no quería desvelar nada que tuviera que ver con su hermana, finalmente ha sido convencida por la prensa: “Tamara está tranquila, este bien, creo que necesita un poquito más de tranquilidad (…) Ella está en un momento delicado, lo está llevando divinamente (…) Ella ha tomado su decisión y está feliz y contenta con ello, a mí me caía bien Íñigo”, ha puntualizado, sin querer entrar en más detalles.