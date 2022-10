Más de dos semanas después de que se descubriera la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó y se anulara el compromiso de la pareja, el empresario ha dado un paso al frente y ha comparecido ante los medios. Después de numerosas especulaciones sobre su paradero y las continuas preguntas a sus seres queridos, Íñigo Onieva rompía su silencio este fin de semana y pronunciaba sus primeras palabras ante el revuelo que ha ocasionado su separación de la marquesa de Griñón: “Buenas tardes a todos, lo primero que quiero pedir, por favor, es respeto para mi familia, para mi madre, para mi hermana, mis hermanos, a los cuales les estoy profundamente agradecido porque me han mostrado un apoyo incondicional en esta situación tan difícil”, ha dicho el joven, que ha lamentado profundamente la presión que están sufriendo sus seres queridos a raíz de su mediática ruptura.

“Siento mucho que tengan que estar pasando por esto y pagando las consecuencias de todo esto. Siento que este acoso que están sufriendo lo tengan que sufrir día sí y día también. Me entristece mucho que estén pasando por esto y no se lo merecen. Solo queremos vivir nuestra vida con normalidad”, ha matizado el joven que, además, ha querido aprovechar la ocasión para disculparse una vez más con Tamara Falcó y ha asegurado que está profundamente arrepentido por lo que ha ocurrido y lamente haberla fallado. Eso sí, ha dejado claro que muchas de las informaciones que se están publicando son falsas: “Si ya es duro de por sí haberla perdido, toda esta repercusión mediática que está teniendo lo complica mucho más, por lo tanto, no tengo nada que celebrar. No he ido a ninguna fiesta, no tengo ganas de nada”, ha declarado.

El joven está muy afectado por todo lo que ha ocurrido, pero, por las últimas declaraciones de Tamara Falcó, parece que la aristócrata no tiene ninguna intención de retomar la relación: “Lo veo imposible”, dijo Tamara Falcó en su primera aparición pública. Por su parte, Onieva lo que quiere es dejar atrás este complicado momento y centrarse en el futuro: “Lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia, con mis amigos íntimos que sin el apoyo de ellos no hubiera podido manejar esta situación tan complicada de una forma llevadera”, ha asegurado el joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casilda | Joyas y lifestyle (@casildafinatmc)

Mientras Íñigo Onieva comparecía ante los medios, Tamara Falcó ha disfrutado de un encuentro con amigos. Tal como ella misma ha compartido en sus redes sociales, la Marquesa ha celebrado el cumpleaños de sus dos amigas, las mellizas Casilda y Ana Finat. Lo ha hecho en una fiesta en un entorno campestre y ha publicado una fotografía en la que se la ve portando una tarta y posando con las dos cumpleañeras. Un plan ideal para olvidar los malos momentos.