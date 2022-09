Tamara Falcó o el resurgir del ave fénix en una semana clave

Los últimos días no están siendo nada fáciles para Tamara Falcó, y no es para menos. Tan solo unas horas después de anunciar felizmente su compromiso matrimonial con Íñigo Onieva, salía a la luz un vídeo en el que el empresario aparece besando a una misteriosa mujer morena que no es su novia, algo que podría haber dinamitado por completo los planes de futuro de la pareja, dejando a la marquesa de Griñón sumida en la más absoluta tristeza.

Desde ese momento, la hija de Isabel Preysler ha intentado refugiarse en sus seres queridos y guardar la más absoluta hermeticidad con respecto a lo sucedido, sin hacer alusión al tema cada vez que se ha topado con los medios de comunicación. Pero lo cierto es que, dados los compromisos que la ganadora de MasterChef Celebrity tiene pendientes, quizá esa evasión del mundo que está llevando a cabo ahora finalice muy pronto, pero no será a corto plazo.

Primera ¿falta?

Falcó tenía previsto acudir, este martes 27 de septiembre, a un evento organizado por Kronos Homes, la inmobiliaria con la que trabaja. Con motivo de su octavo aniversario, este grupo se ha propuesto presentar El sentido de la arquitectura, una película protagonizada por los prestigiosos arquitectos Ricardo Bofill, Rafael de La-Hoz, Eduardo Souto de Moura y el estudio RCR Arquitectes. Cabe destacar que, aunque hay un interrogante que gira en torno a la presencia de la hija de Carlos Falcó, sí que la cita se desarrollará con total normalidad de la mano de Eugenia Silva, también embajadora de la marca que posará en el photocall previo al evento junto a los protagonistas de la película, ateniendo también a la prensa que se desplace hasta el Teatro Real.

Según había podido saber LOOK en exclusiva, a primera hora de la tarde del lunes, Tamara se había puesto en contacto con la inmobiliaria para confirmar que no asistirá a la cita dadas las circunstancias. Esta era una opción con la que el equipo contaba y ha comprendido en todo momento, aunque eso sí, confirman que la velada seguirá adelante con total normalidad aunque falte una de las piezas clave. No obstante, la sorpresa venía dada después, cuando la marquesa daba un giro de 180 grados a su decisión y así se lo hacía saber a su casi millón y medio de seguidores en Instagram. En esta red social, Falcó dejaba entrever que asistiría al evento para dar la cara con total naturalidad y despejarse de todo lo acontecido en los últimos días.

Era durante el pasado mes de junio cuando la marquesa de Griñón acudía también a un evento de Kronos Homes visiblemente feliz al anunciar que era nada más y nada menos que la constructora del que sería su nuevo nidito de amor con el empresario. Una cita muy especial en la que, por si fuera poco, Tamara recibía las llaves de su nueva casa para comenzar a ponerla a punto junto a Íñigo. Unos planes que probablemente se hayan visto truncados a raíz de la reciente infidelidad de Onieva, razón por la que la hija de Isabel Preysler ha querido poner tierra de por medio con su novio para pasar este bache inesperado junto a su progenitora en el domicilio de Puerta de Hierro.

Una aparición en el aire

Como cada jueves, está prevista la intervención de Tamara Falcó en El Hormiguero. Y es que, al igual que no es necesaria su presencia durante el resto de la semana, sí que lo es ese día en concreto, así que tal vez el programa de Antena 3 sirva como escenario perfecto para que la marquesa se sincere al máximo frente a Pablo Motos. Por el momento, LOOK ha podido saber que su aparición televisiva sigue en pie como de manera habitual, aunque habrá que esperar unos días más para saber si la hija de Isabel Preysler se siente capacitada para plantar cara a todos aquellos que han hablado sobre la infidelidad de su pareja, y confesar así cuál es la decisión que ha tomado a raíz de este varapalo amoroso que parece no haber finalizado todavía, ya que son muchos los espacios televisivos que han asegurado tener más imágenes del empresario en actitudes un tanto cuestionables.

Viaje a la vista

Por si fuera poco, la hermana de Ana Boyer también había asegurado su asistencia como ponente en el Congreso Mundial de las Familias que se celebrará en México del 30 de septiembre al 2 de octubre. Dados los fuertes vínculos que mantiene Tamara con la iglesia católica, era de esperar su presencia, pudiendo coincidir con otros rostros conocidos como el de Ignacio Arsuaga.

No obstante, y por muchas ganas que tuviera Falcó de cruzar el charco para acudir a una cita muy esperada e importante para ella, tal vez lo sucedido en torno a su relación haya hecho que se lo piense dos veces. Por el momento, y dado que en LOOK nos hemos puesto en contacto con la organización, todavía los encargados de llevarlo a cabo no tienen noticia de que la ponencia de la marquesa de Griñón se haya anulado, así que, por ahora sigue en pie. ¿Será este un buen momento para la chef para dejar claras sus ideas sobre la importancia de la unión familiar? Aún es difícil saberlo, pero lo cierto es que todo apunta a que Tamara seguirá haciendo su vida en tiempo récord después de que Íñigo le rompiera el corazón. Un tiempo récord como el que marcaba su paso de la alegría del “sí, quiero” al llanto de la deslealtad, y ahora también el del resurgir.