Fue el pasado 30 de agosto cuando el Festival de Cine de Venecia dio el pistoletazo de salida a su 79ª edición. Durante la próxima semana, el evento cinematográfico más antiguo del mundo, no solo estrenará una gran variedad de películas, sino que también reunirá a los rostros más conocidos de la industria a nivel mundial, como lo ha hecho hasta ahora. Cine y moda, juntos de nuevo. Y es que, se trata de uno de los festivales más glamourosos del mundo, por lo que no hemos querido perder la oportunidad de comentar los looks de los celebs con más estilo, que no han dudado en lucir las creaciones más novedosas de la alta costura.

La noche de ayer acogió el estreno de la película Bones and All, una historia de amor, canibalismo, romance y horror, que rompe con lo convencional. Aunque por ahora solo se sabe que el filme llegará a los cines en noviembre, algunos de los VIPS de nuestro país ya han podido disfrutar de ella. Dando ese toque español al evento, María Pedraza, Jaime Lorente o Eugenia Silva, entre otros, han desfilado por la alfombra roja derrochando glamour.

La modelo española ha posado en la premier de la ficción con un vestido metalizado y lazo negro de Giorgio Armani. Deslumbrando, como ya acostumbra a hacer, ha optado por darle el toque al estilismo con joyas de Rabat, además de confiar en la maquilladora Inés Castaños para Armani, que se ha encargado de su beauty look.

Si hace apenas dos días, Rocío Muñoz Morales se convirtió en el centro de todos los flashes, esta vez ha hecho lo propio. La española ha pasado a ser una de las grandes protagonistas de la última alfombra roja, conquistando la ciudad italiana con su elegancia y estilo. En esta ocasión, se ha decantado por un impresionante vestido rojo con aberturas, escote en pico y capa, firmado por Alberta Ferretti.

Pero sin duda, si alguien se ha llevado esta vez todo el protagonismo, esos han sido María Pedraza y Jaime Lorente. El intérprete de 42 segundos ha optado por el clasicismo, con un esmoquin total black, dándole el toque gamberro que tanto le caracteriza con una camisa abierta al más puro estilo Camarón. Por su parte, la intérprete de Élite ha escogido un increíble vestido negro ajustado, de cola de sirena y escote corazón, dándole un plus de estilismo con una parte del pecho adornada con flores en pedrería. Una obra de arte de la colección otoño-invierno 2007 de Armani Privé.

Pero sus looks no han sido lo que más ha llamado la atención, sino el hecho de que ambos, tras su abrupta ruptura, se hayan reencontrado en el Festival de Venecia. La pareja de actores protagonizó una historia de amor inolvidable para la industria, pero con un punto y final de lo más sorprendente. Y es que, pese a que hacía tiempo que se rumoreaba que habían tomado caminos diferentes, la ruptura no se confirmó hasta que el actor de La Casa de Papel anunció que iba a ser padre junto a otra mujer que no era precisamente María Pedraza.