La ciudad de Venecia es, estos días, capital internacional del cine. Desde el 31 de agosto al 10 de septiembre, la ciudad de los canales pasa a convertirse en el auténtico epicentro del glamour, con la celebración del festival de cine más antiguo del mundo. Una cita obligada para los amantes del cine en la que veremos brillar con luz propia a rostros conocidos del panorama internacional de camino al Palazzo del Cinema del Lido.

Este año, el festival celebra su edición número setenta y nueve y, a pesar de que no se trata de una cifra redonda, sí que va a ser todo un acontecimiento después de dos años de pandemia. Y es que esta cita organizada por La Biennale di Venezia supone el pistoletazo de salida de la nueva temporada y da pistas de los filmes que van a acaparar atención en los próximos meses, así como de las figuras más relevantes en este momento.

Han sido ya varios rostros conocidos los que han llegado ya a la ciudad de los canales, como Catherine Deneuve o Julianne Moore. Pero, más allá de celebrities, lo cierto es que el festival en numerosas ocasiones ha contado con la presencia de royals, aunque sea de manera puntual. Princesas y reinas que se han dejado conquistar por la magia del Séptimo Arte, al igual que ocurre en otra de las grandes citas del cine, como es el Festival de Cannes.

Por el momento no se tiene constancia de si este año habrá presencia de algún rostro destacado de la realeza, más allá de la habitual asistencia de la mujer del príncipe Filiberto de Saboya, la francesa Clotilde Coureau. No hay que olvidar que, más allá de su papel como esposa de príncipe que no ejerce ningún tipo de papel institucional -solo lleva el título y es depositario de los derechos dinásticos-, Coureau es de profesión actriz, lo que justifica su presencia en numerosas citas internacionales, como es el caso de este importante evento. Además de la esposa del príncipe Filiberto, cabe esperar también que Carlota Casiraghi pueda acudir este año, para acompañar a su marido, el cineasta Dimitri Rassam-hijo de la veterana actriz Carole Bouquet- aunque esto es algo que todavía no se sabe con certeza. Sí es cierto que su presencia en Cannes suele ser más que habitual.

A lo largo de los años han sido muchas las royals que no han dudado en visitar Venecia en estas fechas -aunque también en otras-. Carolina y Alberto de Mónaco han asistido en alguna ocasión al Festival de Cine o a otros actos relacionados con La Biennale, así como Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi o incluso Matilde de los Belgas. No te pierdas nuestra galería de imágenes con royals en esta destacada cita con el cine.