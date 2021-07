De un tiempo a esta parte, Carlota Cariraghi no suele prodigarse mucho en público, salvo en actos muy determinados. No falta a sus citas con Chanel, firma de la que es imagen o a algunos encuentros culturales, donde demuestra su faceta más intelectual. Hace apenas unos días, la hija de Carolina de Mónaco se dejó ver junto a gran parte de su familia en un concierto en Montecarlo que nos recordó el glamour de antaño del Principado y en el que, como no podía ser de otra manera, vistió de su firma de referencia.

A pesar de que la joven suele preferir llevar una vida más bien tranquila, todo aquello que tenga que ver con ella sigue generando gran interés. A diferencia de sus cuñadas, en especial la mujer de su hermano Pierre, Beatrice Borromeo, Carlota no es muy dada a mostrarse en redes sociales, de manera que cuando tenemos noticia de algún detalle relacionado con ella suele ser porque otra persona de su círculo ha publicado alguna cosa. Esto es precisamente lo que acaba de ocurrir recientemente y gracias a lo cual hemos descubierto los detalles de la última escapada de la joven con su marido, el cineasta Dimitri Rassam.

Una escapada muy peculiar ya que la ha hecho con algunas amistades que aún conserva de su anterior pareja, el humorista Gad Elmaleh. Carlota ha estado con el conocido galerista Kamel Mennour, propietario de una de las galerías de arte contemporáneo más destacadas de París. Mennour es íntimo amigo de su expareja y ha sido con él con quien la hija de Carolina de Mónaco ha disfrutado de unos días de relax. Según hemos podido descubrir gracias a las redes sociales, la sobrina del príncipe Alberto no ha dudado en desplazarse hasta la zona de Cap d’Ail, un pueblecito de la Costa Azul situado entre Niza y el Principado de Mónaco donde el galerista acaba de inaugurar una muestra del trabajo de varios de los artistas que representa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Celine Brugnon (@celinebrugnon)

Una exhibición que está ubicada en Castel Mare, una villa de la Belle construida en 1911 por el príncipe Enrique de Reuss-Köstriz, que a lo largo de los años ha acogido a figuras como Beatriz de Holanda o a los duques de Windsor.

En la fotografía que ha compartido la directora de la galería se ve a Carlota acompañada de su marido, con quien ya estuvo en el Festival de Cannes en una fiesta organizada por Chanel. Casiraghi aparece vestida con un ligero vestido de lunares de la firma Top Shop y unas sandalias negras con hebillas de Birkenstock. A su alrededor, con el mar de fondo, posan los familiares del galerista, con quien, sin duda, mantiene una relación muy estrecha.