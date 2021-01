No hay nada como dejar de seguirse en redes sociales para que la rumorología comience. A principios de año, María Pedraza y Jaime Lorente se hacían un ‘unfollow’ y acto seguido la actriz borraba de su cuenta de Instagram todas las fotografías que tenía publicadas con quien ha sido su pareja durante dos años. No ha sido el caso del intérprete, que aún conserva varias de las instantáneas con ella. Ha sido ¡Hola! quien ha confirmado que los dos han decidido romper, aunque se desconocen los motivos que les ha llevado a separarse. Su amor, como el de tantos otros compañeros del gremio, comenzó cuando compartían protagonismo en la exitosa serie de televisión ‘Élite’, aunque se conocieron dos años antes, en 2016, cuando ambos rodaron la primera temporada de ‘La casa de papel’.

A pesar de la discreción con la que siempre han llevado su vida personal, ninguno ha tenido problema, a lo largo del tiempo que han estado saliendo, en compartir imágenes juntos en sus respectivas redes sociales, ni tampoco a la hora de acudir y hablar de su relación, en programas de televisión de máxima audiencia como ‘El Hormiguero’, donde además de confirmar la química entre ellos, hicieron de su vista a Pablo Motos un momento de risas al intentar ‘trolear’ al presentador al bromear afirmando que habían roto.

Pero además María y Jaime se han dejado ver fuera de los platós de televisión disfrutando de sus aficiones, entre las que se encuentra el mundo del motor. Es precisamente en moto GP donde, según apuntan los rumores, la actriz podría haber encontrado al sustituto perfecto de su ex. Y este no es otro que el piloto Marc Márquez. Los rumores sobre un posible affaire entre ellos saltaban casi al mismo tiempo que la noticia de la ruptura de los actores de Netflix. Todo por un comentario que ha dejado María en un selfie del deportista. Tal ha sido el revuelo, que la intérprete de ‘La Casa de Papel’ no tardaba en eliminarlo.

Pedraza había escrito «cute»-algo así como «qué mono»-, después de que el catalán publicara esta fotografía en Instagram mientras se ejercitaba en el gimnasio. Los seguidores de uno y de otro no pasaron por alto este detalle, que se suma a los numerosos likes que los dos se intercambian. Las redes sociales suelen ser el mejor ‘chivato’ de cómo marchan las relaciones entre parejas, amigos y por supuesto familiares. Y es algo a lo que las celebs también responden.

Marc Márquez, soltero desde la pandemia

El seis veces campeón del mundo de moto GP saltó de la pista de carreras al papel couché tras conocerse su relación con la modelo Lucía Rivera. La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera pasaba a un primer plano por los asuntos del corazón, después de empezar a hacerse un nombre como modelo tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Fue un año y medio el tiempo que estuvieron juntos, compaginando su relación con sus apretadas agendas laborales.

Pero siempre encontraban un hueco para estar juntos en entregas de premios, campeonatos y por supuesto, sus redes sociales. La relación acabó coincidiendo con el estado de alarme. Y aunque ambos habían sido discretos en cuanto a su ruptura, la modelo se despachó a gusto durante un directo con sus seguidores. «No sé cómo decirlo para que no parezca que estoy montando un drama. Estoy intentando no pensar en ello para estar bien (…)Estoy en mi derecho de rehacer mi vida y que me dejen en paz. Ver el nombre ya treinta veces en mi directo fastidia», decía en aquel momento.

Pero mientras surgían los rumores de relación entre María Pedraza y Marc Márquez, Lucía ha vuelto al ataque con una nueva pullita a su ex. Ha sido durante una ronda de preguntas de sus followers cuando se le ha preguntado si terminar con su última relación le hizo cambiar y quererse más que antes. Sin miramientos, la hija de Blanca Romero ha hecho alarde de su carácter siendo tajante: «Pues sí, la verdad. Y me costó mucho».