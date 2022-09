Íñigo Onieva ha sido infiel a Tamara Falcó. Una afirmación reconocida por él mismo con un gran arrepentimiento pero que no ha servido para que ella lo perdone, al menos de momento. La traición se ha consumado y la hija de Isabel Preysler vive sus horas más difíciles. Su estado civil, emocional y su vida -en todos los términos- han cambiado de la noche a la mañana. De la felicidad a la tristeza mezclada con el dolor más puro.

La crónica social está absolutamente monopolizada por este asunto que apareció de manera fulgurante el pasado viernes casi sin avisar. El vídeo de Íñigo besando a una modelo brasileña en el festival estadounidense Burning Man, hace tres semanas, ha generado un gran revuelo. Y, como suele suceder en estos casos, las reacciones no se han hecho esperar. Una de las más llamativas ha sido la de unos buenos amigos de la marquesa de Griñón, Los del Río, que mostraron este fin de semana en Sevilla su esperanza en que lo arreglasen: «Eso se arregla hoy en día rápidamente. Hoy se arregla todo con buenas palabras y buenas condiciones», decían los artistas. No parece tan sencillo actualmente.

Look ha querido ir más allá y ha tenido acceso a un testimonio de toda solvencia que confirma un ferviente deseo por parte de quienes mejor conocen a Tamara Falcó. Fuentes muy cercanas a su entorno muestran en primer lugar su estupefacción con el desarrollo de acontecimientos. Nadie esperaba una infidelidad por parte de Íñigo Onieva y comparten con la afectada ese sentimiento de «humillación pública». Sin embargo, lo más sorprendente es que no esconden sus ganas de que Tamara zanje para siempre la relación con el que hasta hace pocas horas era su prometido, el hombre que más le había ilusionado y que tantos años había esperado. La persona a la que este digital ha tenido acceso cree que lo mejor para ella sería alejarse del hermano de Alejandra Onieva.

Ambos eran protagonistas de un cuento de hadas que ha acabado convertido en pesadilla. Una pesadilla que comenzó el pasado viernes con la filtración del vídeo de la discordia. Unas horas después, ambos reaparecieron para acudir a una boda juntos, donde mostraron su unidad. Él se defendió de las acusaciones al asegurar que esas imágenes son anteriores a su relación con la hija de Carlos Falcó y se descolgó al afirmar que «nos vamos a casar le pese a quien le pese». En ese mismo evento, Tamara solo rompió su silencio cuando se le preguntó si perdonaría una infidelidad, provocando una reacción de sorpresa mezclada con indignación: «¡¿Estamos locos o qué?!».

Todo cambió este pasado domingo, cuando el escenario cambió por completo e Íñigo Onieva admitía públicamente su deslealtad a Tamara Falcó con una storie escrita en redes: «En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño». La reacción de la aristócrata ha sido consecuente con sus palabras y por ello ha dejado de seguir al que iba a ser su marido, dejando claro que no contempla ahora mismo darle una segunda oportunidad.