Es la noticia del día, del mes y quién sabe si del año. El vídeo de Íñigo Onieva besando a una mujer que no es Tamara Falcó ha revolucionado la crónica social. El agravante es que las imágenes ven la luz tan solo un día después de que ella anunciara oficialmente que se habían comprometido. “Gracias por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di, te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás”, compartió en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

En medio de la plena felicidad, el huracán que ha acompañado al empresario durante sus dos años de historia de amor ha vuelto a aparecer. Un nuevo vídeo, una nueva mujer, una presunta nueva infidelidad. “El contenido del vídeo le llega a Tamara Falcó a las 9 de la mañana. Está destrozada”, ha explicado el periodista Iván García. Y es que, cuando parecía que todo se había ido al traste y que la boda del año estaba en jaque, la pareja ha aparecido de la mano y dando portazo a los rumores. “Estamos muy contentos, quiero a Tamara con locura. Nos vamos a casar, pese a quien le pese”, ha sentenciado el ingeniero.

Ahora, las primeras reacciones del compromiso y las opiniones acerca del polémico vídeo ya han salido a la luz. Isabelle Junot ha sido de las primeras en pronunciarse sobre el acontecimiento, evitando entrar en materia y asegurando que, por el momento, no ha tenido ocasión de darles la enhorabuena. “No tengo nada malo que decir”, ha asegurado la mujer de Álvaro Falcó, que se mantiene ajena a la polémica.

Y es que, lo que todo el mundo está ahora intentando averiguar es de qué fecha data el vídeo. Tal y como parece, sería de hace apenas dos semanas, pues varias imágenes de él en el festival Burning Man revelan que llevaba exactamente la misma ropa que en las imágenes besando a una mujer. Sin embargo, según ha alegado el empresario, el vídeo es de 2018, cuando todavía su romance con la marquesa de Griñón no había comenzado. Lo cierto es que, sea como fuere y contra todo pronóstico, la hija de Isabel Preysler ha vuelto a dar un voto de confianza a su prometido y ha seguido con sus planes para adelante.

Mientras que Íñigo Onieva se ha defendido públicamente, la protagonista de su propio documental en Netflix ha mantenido el silencio. No obstante, una pregunta de Kike Calleja ha provocado una inesperada reacción por su parte. Al cuestionarse si sería capaz de perdonar una infidelidad, la marquesa de Griñón ha sido clara: “¡Estamos locos o qué!”. Y es que, una vez más, la hermana de Enrique Iglesias ha dejado claro que ponía, pone y seguirá poniendo la mano en el fuego por él, salgan a la luz las imágenes, vídeos o lo que haga falta. Será el próximo verano, concretamente el 17 de junio de 2023, cuando la pareja pase por el altar para sellar su amor eterno. Mientras tanto, la prensa sigue expectante con el futuro de la pareja más polémica de la actualidad.