La semana ha estado marcada en el papel couché, en gran parte por el anuncio de boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Una noticia que se llevaba rumoreando desde principios del mes de septiembre y que, finalmente ha sido confirmada por una de las protagonistas de esta emocionante historia de amor.

El jueves 22 de septiembre Tamara Falcó anunciaba la que es una de las noticias más importantes y especiales de su vida. Se dará el esperado ‘sí, quiero’ con Íñigo Onieva. A través de un romántico post, algo poco usual en la diseñadora, ha revelado que se casa. “Soy muy feliz, en eso se resume… Antes de conocerte me sentía completa y contenta, pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado. ¡Qué locura! Pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor… y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor”, comenzaba diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

«Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo. Atrás dejo la perfección mundana por una que para mí tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que, aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro”, añadía emocionada. Además, Tamara agradecía a su pareja que la eligiera como “compañera de vida”. Unas líneas después, indicaba que se siente “la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero”, finalizaba.

Horas después de dar a conocer que se han comprometido se filtraba un comprometido vídeo que compartía Ya es mediodía del empresario besándose con una mujer que no era Tamara Falcó. El escenario de esta escena corresponde al conocido festival de música llamado Burning Man, el cual se celebró hace tan solo dos semanas en Nevada (Estados Unidos). Sin embargo, no era la primera vez que Onieva acudía al nombrado espectáculo musical, ya que también asistió en el año 2018 y 2019, antes de conocer a su actual prometida, la marquesa de Griñón.

Pese a que no se ha podido confirmar si corresponde o no a la última edición, este clip que apenas dura unos segundos ha empañado en cierta medida el anuncio de una boda que ya había comenzado la cuenta atrás para celebrarse, pues en el caso de seguir adelante, sería uno de los enlaces más esperados del 2023. Es por eso, que el futuro de esta unión está en jaque. «El contenido del vídeo le llega a Tamara Falcó a las 9 de la mañana. Está destrozada. Le da veracidad a las imágenes porque me han hecho llegar una foto con ese collar del 31 de agosto de este año. Tamara se plantea qué va a hacer. A este momento la boda sigue», indicaba el colaborador Iván García en Ya esmediodía. «Tamara soñaba con esta boda, quiere casarse y tener hijos . De hecho en cuanto se case vendrá el niño. Pero es cierto que no iba a ser tan precipitado, pero como estaba Tamara en negociaciones con Netflix para firmar o no la segunda temporada de su serie, Íñigo se ha visto obligado a adelantar sus planes para que eso se cierre», añadía.

Su historia de amor

Su historia de amor comenzó a principios de 2020, pero no dieron un paso más en su relación hasta el otoño. Justo antes de que se desatara la pandemia se conocieron en la fiesta de cumpleaños de una amiga que tienen en común, Luisa Bergel. Fue el empresario el que dio el primer paso para tener una primera cita con Tamara y desde entonces, se han vuelto inseparables. Aunque no es común que revelen detalles sobre su vida privada, sí que han querido gritar a los cuatro vientos que se han comprometido, ya que no han podido ocultar la felicidad que sienten. Ahora, comienza la cuenta atrás para que llegue el gran día y la hija de Isabel Preysler se vista de blanco, camine hacia el altar y se de el ‘sí, quiero’ con el amor de su vida.

Datos exclusivos: la imagen de Tamara Falcó

Ha sido posible. Uno de los sueños de Tamara Falcó se ha hecho realidad. La marquesa de Griñón ya cuenta con su propio documental al que ha titulado: Tamara Falcó: La Marquesa. Una pieza audiovisual que está disponible en Netflix y que consta de seis episodios de unos 30 minutos cada uno. A lo largo de la serie, la hija de Isabel Preysler relata cómo ha sido su infancia, su adolescencia y cómo poco a poco ha ido logrando los objetivos que se ha ido marcando a lo largo de su vida. Durante los primeros días de estreno, el documental ha estado posicionado en España entre las 10 tendencias más vistas.

Este digital se ha puesto en contacto con Santiago Mullinedo, personality media y nos ha revelado los datos que ha generado Tamara Falcó después de formar parte de la plataforma estadounidense. El experto señala que al ser un personaje del que sí se conoce gran parte de su vida poco puede sorprender. Es por eso que la imagen de Tamara no ha sido impulsada por el documental, sino que ya había sido creada desde el día en el que nació a la sombra de su madre. Mullinedo explica que la marquesa de Griñón salió de MasterChef Celebrity con tal éxito, que es complicado superar, ya que ahí cambió de registro y mostró una parte de ella que no se conocía.

En cuanto a los datos, Santiago indica que “son los jóvenes menores de 30 años quienes menos la conocen, un 62% de ellos y especialmente los hombres donde su dato conocimiento cae por debajo del 50%”. “Donde tiene una mayor bolsa de valoraciones negativas es en hombres de 35-45, donde vuelven a suspenderla el 48% de los hombres de esta edad que la valoran”, añade.

Según un estudio de imagen de Personality Media, donde analizan el dato cada seis meses, explican que son las mujeres mayores de 45 años las que han seguido la evolución de Tamara Falcó y es por eso que el 94% de ellas conocen a la aristócrata. Por otro lado, Tamara “destaca siempre su imagen con la puntuación más alta en elegancia con una media de 7, pero una elegancia poco actual, o más bien tradicional, al puntuar muy bajo en la variable modernidad de cara a las mujeres”, comenta el experto.