Tamara Falcó e Íñigo Onieva se convertirán pronto en marido y mujer. El anuncio de su boda confirma los rumores de campanas de boda que habían sonado durante los últimos meses. Se culmina así una de las grandes ilusiones vitales de la hija de Isabel Preysler, que por fin ha encontrado a su otra mitad. Parece que fue ayer cuando este joven empresario llegó como un ciclón a su vida para ponerla patas arriba por completo. ¿Cómo ha sido su historia de amor?

La pareja de prometidos empezó a salir en 2020. Era un año negro para Tamara puesto que en marzo había perdido a su padre, Carlos Falcó, víctima de la Covid. Íñigo apareció para convertirse en apoyo firme, aunque lo cierto es que ya se conocían de antes puesto que compartían círculo de amistades. Ambos se movían junto a Carlos Cortina, Isabelle Junot y Álvaro Falcó, primo de la hija de Isabel Preysler.

Pronto se dieron cuenta de que compartían muchas aficiones como la alta cocina, el arte, los animales o viajar. Juntos recorrieron varios rincones del mundo, como Turquía o las Islas Filipinas, además de recorrer juntos la geografía española en lugares como Cádiz o Málaga. Algunos de estos desplazamientos les ocasionó ser protagonistas de una lluvia de críticas por saltarse los confinamientos perimetrales vigentes durante la pandemia. Posteriormente, pidieron perdón por ello.

Ambos se mostraban muy enamorados, pero lo cierto es que su romance ha estado siempre bajo lupa. Durante muchos meses han sido constantes los rumores de infidelidad por parte de Íñigo Onieva. Esto ocasionó serios problemas a una pareja que, lejos de agrietarse, demostró unión y una fuerza encomiable para salir adelante más reforzada todavía.

Los testimonios que apuntaban que el hermano de Alejandra Onieva era un «fiestero» se encontraron con una Tamara Falcó convencida de que era el amor de su vida: «Procuro no ser celosa. No lo soy mucho pero tampoco me gustan que me falten el respeto. Hay un límite porque he visto relaciones cercanas a mí e incluso yo lo he sufrido que, porque uno de la pareja se ponga a hablar con otra persona, su pareja se ponga a sudar la gota gorda, y eso es horrible. Íñigo no es muy de flirtear», decía en El Hormiguero».

El tiempo ha terminado por dar la razón a la ganadora de MasterChef Celebrity 4, que convertirá en realidad su sueño de pasar por el altar. El post de Instagram en el que ha desvelado la buena nueva rezuma felicidad por todas sus líneas: «Antes de conocerte @ionieva me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado. ¡Qué locura! pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor (…) Atrás dejo la perfección mundana por una que para mi tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro. Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero», ha escrito Tamara Falcó.