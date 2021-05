En la radio y en directo, así es como Tamara Falcó ha desmentido, de viva voz, que haya roto con su novio, Íñigo Onieva. Una información que saltó el pasado fin de semana en el programa ‘Socialité’ después de siete días de rumores, informaciones y declaraciones de testigos que habían estado presentes durante la supuesta infidelidad del diseñador de coches a la hija de Isabel Preysler.

La presión mediática ha sido tal a lo largo de estos días, que la marquesa de Griñón no ha podido más y ha decidido entrar en directo durante la emisión de la crónica rosa en el programa de esRadio ‘Es la mañana de Federico’, donde ha aclarado todo lo que se lleva hablando desde que Fani Carbajo, exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones 1’ relatara la experiencia vivida con Onieva en una fiesta privada en la que al parecer le vio siéndole infiel a su pareja.

Tras varios minutos de sección, la ganadora de ‘MasterChef 4’ decidió entrar por teléfono de camino a la Universidad en el programa que dirige y presenta Federico Jiménez Losantos, donde se estaba explicando todo lo ocurrido en los últimos días entre la pareja. «He puesto la COPE para escuchar las noticias y me he encontrado con esto», comenzaba diciendo.

Lo primero que hizo fue agradecer «la preocupación» de seguidores y periodistas y también hizo una crítica a la «preocupante mala interpretación y el acoso que estamos sufriendo».

«Estamos fenomenal. Si tuviera la más mínima duda, otro gallo cantaría, pero no es el caso», decía a continuación. «Resulta un poquito frustrante, pero entiendo que hay gente que tiene que rellenar minutos. Hay veces que hacen daño y no hay necesidad porque no es el caso», explicó asegurando que su relación no ha sufrido ningún cambio.

Aprovechando que estaba al otro lado del teléfono Beatriz Cortázar preguntó por el video de Íñigo Onieva, descamisado y en actitud cariñosa con otra chica, que emitió ‘Socialité’ hace unos días. «No me preocupa lo más mínimo, estaba invitada a esa cena pero cancelé en el último momento porque estaba agotada de trabajar en la cocina», explicaba. «No es por ella en cuestión. Lo acompañaría con un par de vodkas y se le desabrochó la camisa. Si le conocierais sabríais lo cariñoso que es, con su perro, su madre y todo el mundo», comentaba con el sentido del humor que le caracteriza.

«Es molesto estar en boca de todos por una razón que es injusta, pero nos está uniendo más. En periodismo te dicen que tienes que saber quién es tu fuente. Yo creo que la persona que lo ha dado no es fiar», dijo en referencia a Fani, la primera que habló de este tema.

Y zanjó su intervención de una manera tajante: «Yo no soy celosa porque si alguien está contigo tienes que confiar en él. Y cuando le conocí sabía cómo era». Llevan juntos desde el pasado mes de septiembre y, como ya contó en su día Tamara , antes de comenzar su historia de amor, eran amigos.