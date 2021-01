Donde las dan las toman y Tamara Falcó se está haciendo una experta en responder a su madre desde su mejor ventana, que no es otra que la mesa de debate de ‘El Hormiguero’ donde, cada semana, y gracias a sus anécdotas y ocurrencias, la hija de Isabel Preysler se convierte en la auténtica protagonista de la noche. Y esta vez no iba a ser menos. La semana pasada causó sensación al desvelar que se había convertido en el blanco de las burlas de su madre y de su hermana gracias al uniforme de chef obligatorio que tiene que llevar a sus clases de cocina en la afamada escuela Le Cordon Bleu, donde acaba de empezar su curso de cocina francesa.

Y anoche, después de 7 días durante los que sus compañeros aún estaban digiriendo esta confesión del fichaje estrella de la temporada del programa que presenta Pablo Motos, la marquesa de Griñón no tuvo mejor idea que aparecer en directo luciendo su uniforme, todo un gol por la escuadra a su madre y a su hermana pequeña. «De los fogones al Hormiguero», escribía en sus redes sociales publicando un story en el que aparece bailando junto al equipo minutos antes de comenzar el programa. En la imagen se la ve ataviada con los pantalones y la chaquetilla de chef, pero eso sí, poniendo el toque de glamour con unas sandalias.

Nada más comenzar la tertulia el presentador valenciano le preguntaba a su colaboradora por su look. «Vengo del curso, hoy hemos empezado con los cortes de verdura. Es complicado, parece fácil, pero no lo es», comenzaba explicando a sus compañeros. «Hay que cortar en cubitos de 1 milímetro por 1 milímetro», continuaba diciendo muy seria. Y además desvelaba que en las clases también se les enseñan expresiones culinarias en francés, acorde al curso que está realizando.

«El atuendo de chef no es muy favorecedor», afirmaba hace solo una semana justificando las burlas de la familia. Y aprovechaba entonces para explicar que había sido la sastra del programa quien se lo había tenido que arreglar al quedarle muy grande. «Pero la he pagado yo aparte, eh Pablo, no te preocupes», le aclaraba al presentador con toda naturalidad, y justificando gastos. Pero ahí no terminaba su anécdota. Tamara siguió dándole normalidad al cachondeo que se traen con ella Isabel Preysler y Ana Boyer. «Con el gorro no se puede hacer nada. Es el que es. Es muy alto, te dan la base y en todas las clases te vas cambiando la parte que es de papel».

La normativa es clara y exigente: «No puedo llevar ni pendientes ni maquillaje, ni las uñas pintada y evidentemente sin tacones. Hay que llevar unos zapatos especiales con punta de acero. Son chulísimos, se llevan por si acaso se te cae un cuchillo o una olla». La hermana de Enrique Iglesias no empezó el curso como le hubiera gustado. La impresionante nevada caída en Madrid solo le dejó asistir a clase el primer día, y fue una jornada única y exclusivamente de orientación. Reanudadas las clases en la capital, la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 4’ ha vuelto a las aulas en Le Cordon Bleu donde, además de realizar el curso de cocina francesa, tiene pensado estudiar el de pastelería.

Tamara Falcó ha encontrado en la cocina una verdadera pasión. Y es algo que está compaginando a la perfección con su faceta televisiva, donde ha encontrado su hueco. Después de su propio reality, ‘We love Tamara’, y de su paso por el talent de cocina, en septiembre, y después de un año complicado, fichaba por ‘El Hormiguero’. Gracias a cada una de sus intervenciones se ha ganado al público, y su buen hacer frente a la cámara le han hecho formar parte del jurado de ‘El Desafío’, el nuevo programa de Antena 3 de la noche de los viernes. Y esto solo acaba de empezar.