Tamara Falcó logra un nuevo récord y lo celebra publicando sus momentos personales más divertido

La parte más agridulce del 2020 parece haber quedado atrás y Tamara Falcó vuelve a deslumbrar con la mejor de sus sonrisas. La pérdida de su padre, Carlos Falcó, fue el golpe más duro de un año para olvidar, al que se sumó el adiós de su cuñado, Jaime Carvajal, y el de su tío, Fernando Falcó, marqués de Cubas, al que estaba muy unida. Pese a todo, la joven logró recuperarse del mal trago y a día de hoy es normal verla sonreír en cada aparición.

No es para menos, pues no solo recibió la mejor herencia de su padre, el título nobiliario por el que ahora lleva el sobrenombre de marquesa de Griñón, sino también porque el amor vuelve a sonreírle. Tamara está encantada junto a su chico, Íñigo Onieva, junto a quien se le ha visto disfrutar de algunos de los pocos planes que se pueden hacer por Madrid en estos tiempos de coronavirus. Por si fuera poco, está a punto de comenzar una emocionante etapa escolar de la mano de Le Cordon Bleu, de donde saldrá convertida en una gran cocinera.

¿Y eso es todo? Pues no, porque Tamara Falcó acaba de conseguir un récord digital: llegar al millón de seguidores en las redes sociales. Un hito al que no muchos rostros conocidos consiguen alcanzar y que demuestra que está en su momento de mayor popularidad, algo que debe al programa ‘MasterChef Celebrity’, del que salió como vencedora y con una gran legión de fans que estaba fascinada por su naturalidad y su forma de ser.

La gran cifra no le ha pasado desapercibida, ni mucho menos, y ha querido celebrarla compartiendo un divertido vídeo de dos minutos y medio en el que repasa algunos de sus momentos personales más divertidos. Ella no es la única protagonista y es que a su lado aparecen personas muy especiales de su vida, como su hermana pequeña, Ana Boyer, y su marido, Fernando Verdasco; sus perritos, amigos como Juan Avellaneda y Susana Uribarri, y también sus compañeros de ‘El Hormiguero’, entre otros. Por supuesto, no faltan su madre, Isabel Preysler, y su pareja, Mario Vargas Llosa, a quienes se puede ver en los últimos segundos del vídeo, sentados en una gran mesa y rodeados del resto de la familia.

Como la lista de los ‘invitados’ es bastante larga y, para ayudar a sus followers, Tamara los ha etiquetado a todos. “Somos 1 MILLÓN!!!!! ⚡️¡No puedo creérmelo, ya somos 1 MILLÓN!🎉🎉🎈🎈Muchas gracias a todos por acompañarme en esta aventura, ¡por muchas más juntos!”, ha escrito justo encima de la larguísima lista de gente que la ha acompañado y que hace que este momento sea aún más especial.

En apenas unas horas el post se ha hecho con decenas de miles de ‘me gusta’ y también de una gran cantidad de comentarios que aplauden este mérito. Sus fans están ahí presentes, pero también amigos y compañeros como Cari Lapique, Tomás Páramo, Vicky Martín Berrocal, Lucía Rivera o Gala González, y también la de su hermana y su cuñada.