Pobre Tamara Falcó que no gana para disgustos. El comienzo de año parecía que iba a estar lleno de sonrisas e ilusión y de momento solo ha traído cambios repentinos en su más que apretada agenda. Todo por culpa de la borrasca Filomena, que tras la gran nevada que dejó en Madrid, solo pudo asistir a su curso de cocina el primer día de clase. Pero además la tertulia en ‘El Hormiguero’ donde comparte debate con Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo, ha sufrido esta semana una modificación de horario, adelantando su emisión 24 horas. Un cambio que aún no se sabe si será o no, definitivo.

A pesar de todo, la marquesa de Griñón volvió a ser la protagonista de la mesa de actualidad. Pablo Motos sabe que su colaboradora es un auténtico filón en cuanto a subir la audiencia y hacer pasar un rato de lo más divertido y en esta ocasión volvió a desvelar lo que ocurre en casa de Isabel Preysler desde que Tamara ha comenzado su curso de cocina en Le Cordon Bleu: «¿Es cierto que tu madre y tu hermana se han reído bastante de ti por tu atuendo?», le preguntó el presentador dando paso a uno de los ‘momentazos’ de la noche.

La hija de Isabel Preysler no podía disimular su risa mientras admitía que «mi madre y mi hermana se ríen bastante de mí. Punto. Y con el vestuario del curso, un poquito más». «Es que el atuendo de chef no es muy favorecedor que digamos. En general no lo es», afirmaba la experta en moda. Y aclaraba: «Lo cogí para que me lo arreglase la sastra de ‘El Hormiguero’, que la he pagado yo aparte, eh Pablo, no te preocupes. Es que era muy grande».

Pero ahí no terminaba la explicación de Falcó, que aún daba más datos para entender los motivos de las burlas de Isabel Preysler y Ana Boyer. «Lo que pasa que con el gorro no se puede hacer nada. El gorro es el que es. Es muy alto, te dan la base y en todas las clases te vas cambiando parte que es de papel, pero bueno, a esa parte todavía no he llegado. El curso es para ser chef, aunque todavía estoy en la parte más básica», añadía antes de confirmar algunas de las normas internas de la escuela, que ya publicó LOOK hace una semana.

«No puedo llevar ni pendientes, ni maquillaje, ni las uñas pintadas y evidentemente sin tacones. Hay que llevar unos zapatos especiales con punta de acero. Son chulísimo, se llevan por si acaso se te cae un cuchillo o una olla», explicaba. «Lo malo es que por culpa de la nieve no hemos podido ir más, solo el primer día y era de orientación. Estamos esperando a que las vuelvan a reanudar», desvelaba con cierta pena por no haber podido continuar con el curso que tanta ilusión le hace. Fue su paso por ‘Masterchef Celebrity 4’ la que le descubrió su pasión por la cocina, hasta el punto que terminó convirtiéndose en la flamante ganadora de esa edición tras un reñido duelo con el actor Félix Gómez.

Filomena solo ha parado las clases

Tamara aprovechó su presencia en ‘El Hormiguero’ para animar a la audiencia a ayudar tras las consecuencias de la borrasca. Y contaba cómo había estado echando una mano a quien lo ha requerido: «Dejé mi 4×4 para que pudieran llevar al hospital a la gente que lo necesitaba. Acompañé a mi novio y a sus primos, que estaban metidos en un grupo en el que tuvimos que acercar a una chica joven con problemas de cadera y a una enfermera». Y terminaba confirmando las noticias publicadas en los últimos días: «Al final nos mandaron un mensaje que lo cancelaban porque no se sabe quiénes estaban tirando piedras y palos a los coches que intentábamos ayudar».