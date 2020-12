No hay Navidad sin Isabel Preysler mostrando la impresionante decoración de su casa y contando las novedades de cada año. Y este no iba a ser menos. La socialité tiene en su hija Tamara a su perfecta heredera en los medios de comunicación, como ha dejado claro en este último año. El 2020 ha sido duro para todos, pero especialmente para su cuarta hija, que en marzo perdía a su padre, Carlos Falcó, a causa del coronavirus. Para ella fue un tremendo varapalo y para su madre, un momento de tristeza también. Pero a pesar de las pérdidas, la nueva marquesa de Griñón ha sabido sobrellevarlas con su trabajo y con un nuevo amor.

Madre e hija protagonizan su tradicional posado navideño en la revista ¡Hola!, donde hacen un balance del año y además desvelan cómo es la convivencia. Aunque Tamara se independizó hace unos años, regresó al hogar familiar donde ahora reside junto con su madre, Mario Vargas Llosa, su hermana Ana Boyer y la familia de esta, a la que hace solo unos días se unió un nuevo miembro, el pequeño Mateo, que ha traído la alegría al hogar.

Se llevan todos a las mil maravillas, pero los roces también existen en ‘Villa Meona’ entre Isabel y Tamara. Pero no hay nada que una madre no solucione y la ex de Julio Iglesias sabe qué tecla tocar para transformar un rifirrafe en todo lo contrario. «Cuando discutimos un poco me voy a su cuarto, me meto en su cama y acabamos muriéndonos de la risa analizando su punto de vista», cuenta Preysler. Y su hija lo confirma mientras confiesa que su madre es un pilar fundamental en su vida, tienen mucha complicidad y la confianza suficiente como para hablar de cualquier tema. Pero Isabel además admite no haberla regañado nunca, aunque sí le ha llamado la atención «por ser indiscreta».

Esa ‘indiscreción’ de la que se queja su madre ha hecho que Tamara se gane el cariño del público y por ende, se haya convertido en unos de los rostros con más reclamo de la televisión de esta temporada. Trabajo y amor han sido lo que más alegrías le ha dado a la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 4’. Desde su paso por el talent culinario hace un año, su carrera en televisión ha ido subiendo como la espuma y ahora es una de las colaboradoras de ‘El Hormiguero’ donde, cada jueves, consigue captar la atención de sus compañeros y de los seguidores del programa, gracias a sus divertidas anécdotas. Tele y amor, Tamara termina el año enamorada de Íñigo Onieva. El joven diseñador de coches le ha devuelto la ilusión, y su madre está feliz por verla así. «Me parece un chico encantador», ha dicho Isabel, que ya conoce al novio de su hija.

Enamorada Tamara, enamorada Ana y enamorada Isabel, aunque este año las Navidades no serán tan familiares como otros años debido a las restricciones por el coronavirus, el amor y la alegría no van a faltar en estas fechas tan especiales. Desde que conoció al nobel, la vida de Isabel Preysler está plena, hasta el punto que no ha dudado en confesar a la revista que le ha pedido en varias ocasiones que se casen. Pero ella no está por la labor de pasar por la vicaría por cuarta vez: «Nos podríamos casar en cualquier momento, Mario es libre, pero estamos maravillosamente como estamos, felices y no necesitamos nada más».