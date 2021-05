Ni rumores, ni comentarios, ni imágenes, parece que nada puede con la historia de amor de Tamara Falcó e Íñigo Onieva que, después de una semana complicada para ellos, han dejado claro que continúan juntos. Desde que hace una semana la exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’, Fani Carbajo hiciera público su testimonio en el que explicaba cómo había sido testigo de una supuesta infidelidad del diseñador de coches en una fiesta privada celebrada en Madrid.

La presión mediática a la que se ha visto sometida la pareja ha sido tal a lo largo de los últimos siete días que la marquesa de Griñón llegó a mostrar su peor cara con los reporteros que siguen sus pasos, algo que no había sucedido nunca. Está enamorada y en estos meses desde que comenzó su relación se ha mostrado muy feliz junto a su chico.

Por si esto fuera poco, y para terminar de zanjar las dudas, la pareja disfrutaba la tarde del sábado, de una jornada ecuestre en el hipódromo de La Zarzuela en Madrid donde estuvieron acompañados de la madre y el padrastro de Onieva, dejando claro no solo que la relación entre él y Tamara continúa, sino que la hija de Isabel Preysler es una más en su familia política.

Horas antes, el programa ‘Socialité’ mostraba las pruebas de la supuesta infidelidad de Íñigo. Unas imágenes en las que aparece con la camisa abierta y agarrado a otra chica en actitud cariñosa. De hecho, según el espacio, una de sus reporteras fue testigo de ese momento y así explicaba lo ocurrido: «Cuando nos descubre se muestra alterado. Escucho una conversación en la que le dice a sus amigos que se marcha porque se tiene que comportar».

Por si esto no fuera suficiente, el programa que presenta María Patiño se hacía eco además del testimonio de varias personas que han sido testigo de las diferentes fiestas a las que acude, y también organiza, Íñigo Onieva, desvelando cómo es su comportamiento con otras féminas cuando Tamara no está presente. «Se le ve venir, se cree el rey de la noche. En una noche lo he llegado a ver con dos chicas diferentes. Daba muy mal rollo», dice uno de estos testigos. Pero además, ‘Socialité’ afirma que Onieva tiene abierto un perfil en una red social para ligar muy conocida entre ricos y famosos.

El domingo, el programa confirmaba que Tamara Falcó e Íñigo Onieva habían roto, y lo hacían argumentando que al parecer habría sido ella quien habría anunciado su ruptura a sus íntimos. Y aunque la marquesa pasó el domingo en Pedraza junto a unos amigos y sin su chico, solo horas después compartía en sus stories una fotografía publicada por su novio, tomada el sábado en la hípica, en la que se lee ‘Family’ y en la que ella ha añadido un corazón.

Cena, redes sociales y un comunicado

Nada más conocerse el testimonio de Fani, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ compartía con sus seguidores unas instantáneas en las que aparecía muy acaramelada con su chico durante la celebración de la boda de unos amigos. Días después, los dos se dejaron ver juntos disfrutando de una romántica velada en un conocido restaurante de la capital a la que llegaron en la moto del joven.

Aún así la rumorología ha continuado a lo largo de la última semana y la pareja de la marquesa de Griñón daba un paso al frente mostrándose tajante emitiendo un comunicado en sus redes sociales, instando a los medios de comunicación a dejar de publicar informaciones sobre él.