Tamara Falcó e Iñigo Onieva son una de las parejas del momento. Es cierto que son muy discretos en todo lo relacionado con su vida sentimental, pero de vez en cuando muestran algunas píldoras a través de las redes sociales. Este sábado la socialité y el ingeniero han podido disfrutar de una agradable jornada soleada en una fecha muy señalada para su entorno más cercano, pues se han ido de boda. Ha sido el hermano de la actriz Alejandra Onieva (‘El secreto de Puente Viejo’ o ‘Alta Mar’), quien ha compartido una preciosa fotografía a través de su cuenta de Instagram.

En la instantánea se puede ver que la celebración ha sido al aire libre en un extenso jardín en el que los comensales han podido disfrutar de las buenas temperaturas. Tamara ha asistido al evento con un vestido rojo de tejido satinado de manga francesa y escote bardot. Al estar sentada en una silla de mimbre no se ha podido apreciar qué calzado es por el que ha apostado. En cuando al cabello ha seguido la misma línea estilística que siempre: media melena con la raya a en medio. Y, por último, el make up, muy natural, una de sus señas de identidad.

Por otro lado, su pareja ha posado sonriente y ha lucido un traje de dos piezas formado por una americana y un pantalón de traje en azul marino. Prendas que ha combinado con una clásica camisa blanca y corbata en los mismos tonos. A su lado, aparecen unos amigos, felices mirando a cámara. Una escena que ha demostrado lo bien que se lo han pasado en la celebración.

Esta estampa llega justo después de que Fani Carbajo –‘La isla de las tentaciones’- confirmara en la tarde del sábado en ‘Viva la Vida’ que Iñigo Onieva habría sido infiel a la marquesa de Griñón. «Estaba con unas amigas y este chico llevaba toda la noche enrollándose con una chica, sin esconderse ni nada. En un momento de la noche, el chico me agarró del brazo para intentar algo conmigo y ya fue cuando mis amigas me dijeron que era el novio de Tamara Falcó», contó la televisiva. Además, añadió que la mujer con la que Onieva le habría sido infiel a la hija de Isabel Preysler era venezolana, alta y de pelo largo y, que los hechos sucedieron el pasado sábado pasada la media noche en una fiesta en una casa particular. «Estaban todo el rato juntos, besándose, bailando, riendo, sin cortarse un pelo», contó Fani.

Sin embargo, el periodista Carlo Pérez Gimeno, también entró en directo con el mencionado programa y aseguró que había hablado con el entorno de Tamara Falcó. «Me dicen que están felices y encantados y, en este momento, están juntos en una boda», reveló.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva se mantienen ajenos a los rumores sobre su relación y,no es de extrañar que no se pronuncien ante lo acontecido, ya que siempre han mostrado muy celosos de su intimidad.