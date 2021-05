Tamara Falcó ha dejado en un segundo plano los fogones, al menos por una mañana, durante la que ha ejercido de maestra de ceremonias en la presentación del libro ‘Familias sin filtro’, cuyos beneficios irán destinados íntegramente, a la Fundación El Sueño de Vicky, para la investigación contra el cáncer infantil. Tras el evento, la marquesa de Griñón ha atendido a los medios de comunicación allí presentes, con la simpatía que le caracteriza.

Enamorada de Íñigo Onieva, con quien mantiene una relación desde el pasado mes de septiembre, Tamara ha afirmado que está «súper contenta» aunque ha querido ser cauta en lo que se refiere a los posibles planes de futuro entre ellos tales como irse a vivir juntos o pasar por el altar. «Nos estamos conociendo aún», ha respondido entre risas.

Pero un punto a favor de su chico es que «de momento, no ha salido corriendo, lleva muy bien la presión mediática y eso no es fácil para una persona anónima». Aunque Tamara todavía no ha hecho ninguna aparición pública oficial con su novio, es a través de sus redes sociales y de sus numerosos compromisos, como sabemos que su historia de amor va viento en popa.

«Él es más familiar que yo», ha reconocido. «Para los dos la familia es lo más importante. Su familia es maravillosa, y la mía también y eso es algo que tenemos en común», ha afirmado la polifacética empresaria que no ha podido aguantar la risa cuando se le ha preguntado si ya se han planteado tener niños.

Además de este, y entre otros puntos en común, la cocina y el buen comer es algo que les ha unido. No solo suele ser habitual verles disfrutar de un almuerzo o una cena con sus amigos, «él tiene un grupo gourmet de antes», -algo que suelen compartir en sus redes sociales-, sino que Tamara tiene en su novio a su mejor ‘conejillo de indias’ a la hora de practicar los platos del curso de cocina que está realizando en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu.

Uno más

Aunque Tamara e Íñigo compartían grupo de amigos, su amistad no fue más allá hasta el pasado mes de septiembre. Un paso que puso el toque positivo a un año muy complicado para la hija de Isabel Preysler. Nada más comenzar la pandemia perdía a su padre, Carlos Falcó, en septiembre se despedía de su cuñado Jaime Carvajal Hoyos, y solo un mes después fallecía su tío Fernando Falcó.

En medio del duelo, el trabajo y el amor llegaron a la vida de Tamara para poner luz en su camino. Tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’, cuya cuarta edición ganó, la diseñadora fichaba por la productora de Pablo Motos, incorporándose a su plantilla como colaboradora en la mesa de actualidad de ‘El Hormiguero’, y de ahí a ejercer de jurado en ‘El Desafío’.

Tamara ha compaginado a la perfección su faceta laboral con sus estudios de cocina y su relación sentimental. En estos siete meses que lleva saliendo con Íñigo Onieva, el empresario se ha ganado un hueco en la familia Preysler donde es uno más. No sólo promociona las gorras de la firma de Ana Boyer, también ha sido uno de los mejores fans de Fernando Verdasco en su participación en el Open de Tenis de Madrid.