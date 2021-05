Mar Torres, de primera novia de Froilán a ‘heredera’ de Tamara Falcó

Mar Torres sigue los pasos de Tamara Falcó. Como ya le sucediera a la hija de Isabel Preysler, la exnovia de Froilán de Marichalar ha sentido la llamada de Dios. Ha dado rienda suelta a su devoción más pura y ya ha peregrinado a Medjugorje (Bosnia), atraída por las apariciones marianas, igual que Tamara. La influencer cuenta su experiencia religiosa en las páginas de la revista ‘Hola’.

Reconoce que tomó la decisión de evangelizarse a sí misma hace un par de meses, cuando vivió un fuerte bajón anímico fruto de su ruptura con el nieto de Juan Carlos I y con la ola de críticas que sufrió en redes sociales. Cuenta que fue su hermana Marta la que le animó a iniciar la senda del señor. Lo hizo a través de un retiro espiritual organizado por las Hermanas del Amor Misericordioso y después peregrinando a la localidad bosnia, donde se dio la supuesta aparición de la Virgen María en la colina de las Apariciones en 1981.

Mar Torres está entregada a su devoción y asegura que «voy a misa todos los días y tengo a Dios como amigo». Su estancia en Medjugorje le ha cambiado la vida y ahora dice sentirse bien. «Me di cuenta de que lo tenía todo pero me falta algo. Ya no era feliz». No descarta incluso convertirse en monja: «Si Dios me dice ‘sígueme’…». Su religiosidad no se negocia y dice que «Dios implica cosas buenas porque él te ayuda, puede evitar que te pasen cosas malas porque el otro (diablo) siempre anda pinchando».

La nieta del fundador de El Pozo reconoce que su experiencia le ha cambiado la vida por completo, también su comportamiento y su objetivo en redes sociales: «Quiero estar en un segundo plano. Quiero ser una apóstol de Dios y compartir mi testimonio de fe».

Mar Torres vs. Tamara Falcó: dos devotas del cristianismo

La exnovia de Froilán sigue los pasos de Tamara Falcó, que abrazó el cristianismo hace ya más de una década, cuando su padre se divorció por tercera vez. Mar Torres dice que cuando esto pasó ella era muy pequeña y no lo recuerda, pero le refrescamos la memoria. Es habitual que la colaboradora de televisión hable de sus experiencias religiosas, que comenzaron cuando se compró una Biblia en la Casa de Campo de Marqués de Griñón.

Pronto se sintió atrapada por sus pasajes: «La Biblia me atrapa porque en ella está escrita toda mi vida en el sentido de que todo lo que me ha pasado a mí antes, ya está escrito en la Biblia. Hasta ese momento yo había vivido mi vida sin libro de instrucciones, y eso es la Biblia, nuestro libro de instrucciones». De hecho, reconoce que «me he enamorado de Cristo».

Tamara Falcó llegó a contar que abrazar a Dios había supuesto cambiar su perspectiva de muchas cosas como la sexualidad: «Tú solo no puedes llevar una vida casta si Dios no te da la gracia, aunque las tentaciones siempre existen. Cuando empezó mi conversión, tenía novio y no estaba dispuesta a dejar de tener relaciones con él. Pero justo cuando yo estaba asistiendo a las catequesis de Confirmación, le ofrecieron un trabajo en Italia y la relación se acabó de manera natural», explicó.