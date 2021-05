Tamara Falcó se ha convertido en uno de los personajes mediáticos más buscados de nuestro país. Desde que dio el salto a la televisión tras su paso por ‘Masterchef Celebrity 4’ -donde se proclamó ganadora en 2019-, la hija de Isabel Preysler se ha hecho un hueco en la pequeña pantalla. Tanto es así que esta temporada de ‘El Hormiguero’ se ha convertido en el fichaje estrella. La diseñadora se ha convertido en una de las colaboradoras habituales del formato donde comenta todo tipo de temas de actualidad. Sin ir más lejos, este jueves ha entablado una distendida conversación con Nuria Roca y Cristina Pardo sobre qué es lo que les echa para atrás a la hora ligar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Hormiguero (@elhormiguero)

La hija de Carlos Falcó que siempre ha hecho gala de su sentido del humor, ha confesado que ella no se fijaría en un hombre que lleve “los zapatos en punta y los dientes de oro” mientras que la mujer de Juan del Val ha explicado que “a mí un hombre depilado no me gusta, creo que el pelo es alegría. Los pendientes en los hombres tampoco”. Por su parte, la periodista ha revelado que para ella “las faltas de ortografía dicen muchas cosas de esa persona”.

Para su aparición televisiva, Tamara ha optado por un look con sello español que ha causado sensación en la red. Se trata de la firma Cherubina, quien ha vestido también a la reina Letizia. La socialité ha apostado por un llamativo vestido rojo de escote en ‘V’ de mangas abullonadas con fruncido en la parte de la cintura y una enorme abertura que le da el toque sexy al conjunto.

No cabe la menor duda de que la marquesa de Griñón se encuentra en un gran momento profesional. Es necesario recordar que ya tiene un extenso curriculum televisivo, pues además de participar en el programa de Pablo Motos, ha sido una de las jueces de ‘El Desafío’ -que también pertenece a la productora del presentador-, junto a Juan del Val y Santiago Segura. Sin embargo, se desconoce si estará presente en la segunda entrega que tendrá como participantes a Jesulín de Ubrique, María Pombo, Raquel Sánchez Silva, entre otros.

Por otro lado, Falcó ha encontrado el amor en Íñigo Onieva, con quien inició una relación sentimental el pasado verano. La pareja se conoció gracias a unos amigos en común y desde entonces se han vuelto inseparables. Fue en el puente de diciembre cuando comenzaron a publicar a través de las redes sociales algunos de los momentos que viven juntos, confirmando así que la relación está en su mejor momento. Sin embargo, se siguen mostrando muy celosos de su intimidad y cuando los medios de comunicación les preguntan sobre su historia de amor, tanto el ingeniero como la it girl optan por el más absoluto silencio y no revelan ningún tipo de detalle al respecto.