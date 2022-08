El ataque más duro de Jorge Javier Vázquez hacia Isabel Preysler: “Antipática y amargada”

No hay duda de que Jorge Javier Vázquez es uno de los personajes públicos que menos reparo tienen a la hora de expresar lo que sienten en cada momento, incluso en vacaciones. En esta última ocasión, y tras haber puesto el broche de oro a la última edición de Supervivientes, el de Badalona ha puesto rumbo a Perú para llevar a cabo unos días de ocio y desconexión, teniendo tiempo de vez en cuando para ver Netflix, y por ende, uno de los estrenos de los últimos días: La marquesa.

Fue durante el pasado 4 de agosto cuando Tamara Falcó inauguró su primera serie en una de las plataformas de entretenimiento más conocidas a nivel internacional. Y, como no podía ser de otra manera, muchos son los famosos que han optado por verla para así ser partícipes del día a día de la marquesa de Griñón, como es el caso del presentador de Sálvame. Lo que nadie podía llegar a imaginar, es que el catalán tendría una crítica bastante tajante con respecto a algunos de los rostros conocidos que aparecen en la grabación, como es el caso de Isabel Preysler, que al ser la progenitora de la protagonista, juega un papel clave durante toda la emisión: “Lo horrorosa que sale la Preysler. Debió dar por saco durante la grabación y el editor se ha tomado la revancha. Además parece antipática y un pelín amargada”, decía, describiendo duramente a la conocida como la reina de corazones. Pero lo cierto es que la ex de Carlos Falcó no habría sido una de las únicas mal paradas en la opinión de Jorge Javier, que también arremetía duramente contra Juan Avellaneda, uno de los pilares fundamentales en la vida de Tamara: “Por destacar cositas: jamás me fiaría de un amigo como Juan Avellaneda, que te dice sí a todo”, escribía, mostrándose bastante descontento con la postura imparcial del estilista a la hora de aconsejar a su amiga.

Para poner el broche de oro a su testimonio, el emblemático maestro de ceremonias de Telecinco aprovechaba su presencia en Twitter para comprar el proyecto de Tamara Falcó con el que hace tan solo unos meses sacaba a la luz Georgina Rodríguez, bautizado como Soy Georgina, el cual no estuvo exento de polémica: “Por comparar: Georgina es una choni aunque es mucho más choni de lo que ella se cree. Tamara Falcó es pija y ejerce. Ninguna objeción. Pero su mundo, aunque nos lo pretendan vender peligroso de tan emocionante, es un soberano coñazo”, zanjaba sin titubeos, aclarando así que no le ha resultado para nada interesante el ámbito cotidiano de la ganadora de MasterChef Celebrity.

No obstante, también ha habido otros personajes que han resultado una verdadera sorpresa para Vázquez. Y es que, el escritor considera que Mario Vargas Llosa es uno de los familiares a los que más positivamente ha repercutido esta emisión: “Se me olvidaba: Mario Vargas Llosa es, de lejos, el que mejor sale parado de este disparate”, admitía, dada la posición, en un segundo plano, que mantiene el Premio Nobel.