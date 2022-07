Las vacaciones estivales para Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo ya han llegado a su fin. Tras disfrutar de Mallorca y bañarse en aguas ibicencas, que se ha convertido en el destino VIP por excelencia, la pareja ha regresado a Madrid con sus hijos en un intento de retomar la rutina mientras se decide cuál será finalmente su futuro. Y es que, aunque se rumoreó la posibilidad de la retirada del futbolista a sus 37 años, parece que aún queda Cristiano para rato.

Mientras se barajan los destinos del futbolista por Europa, la pareja ha regresado a la capital para disfrutar de su familia. Fue Gio la primera en llegar, dejándose ver en diferentes planes como el concierto de Rosalía, las salidas con sus ‘queridas’ o los paseos con los pequeños de la casa. Ahora, el portugués se ha reencontrado con ella y así lo han hecho saber a sus miles de seguidores. Ha sido la empresaria quien, a través de un stories en su Instagram, ha comunicado que ya estaban juntos de nuevo. En la fotografía se puede ver cómo ambos disfrutan de la compañía del otro con un juego de lo más divertido. Con una pizarra y un rotulador como únicos elementos, el tándem deportivo por excelencia ha disfrutado retratándose el uno al otro.

Lejos de ser una obra de arte, ambos han dejado claro que humor y diversión en la familia Ronaldo-Rodríguez no falta. Mientras que el dibujo de Gio muestra a un joven Cristiano rodeado de un corazón, el retrato del futbolista poco se asemeja a la realidad. Lo único que se podría destacar del parecido a su chica son las pestañas, y es que, la pintura no es el punto fuerte del portugués. Además de compartir este divertido momento con sus fans, la pareja ha querido hacerles partícipes de su entretenimiento, poniendo una encuesta para votar “quién dibuja mejor a quién”, en la que, como no podía ser de otra manera, va ganando Georgina con un 61% de votos. Sea cual sea el resultado final, lo que está claro es que aburrimiento no está en el diccionario de la pareja.

Mientras hacen alarde de su buena sintonía y afrontan el final de las vacaciones de la mejor manera posible, el futuro del jugador sigue en el aire. Estas últimas semanas, mucho se ha rumoreado sobre tres destinos para él: Madrid, Alemania o Lisboa. Y es que, el objetivo de Cris es seguir jugando la Champions, por lo que el Atlético de Madrid, el Bayern de Munich y el Sporting de Portugal serían los equipos que más fuerte han sonado. La entidad rojiblanca se ha postulado como uno de los destinos con más posibilidades, lo que supondría que la pareja junto a sus hijos volverían a Madrid, la ciudad que ha sido testigo su historia de amor y donde el portugués consiguió llegar a lo más alto de su carrera deportiva. Además, la situación geográfica de la capital facilitaría el traslado a Portugal, donde reside la familia al completo de Cristiano. Sea como fuere, habrá que esperar qué es lo que les depara el futuro. Por el momento, Gio y Cris están disfrutando del tiempo familiar en la capital hasta nueva orden.