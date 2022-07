El enésimo desprecio de la familia de Cristiano Ronaldo a Georgina

No hay paz para Georgina Rodriguez. La influencer más importante de la península ibérica vive envuelta en constantes polémicas muy a su pesar. Muchas de ellas provienen de lo que se suele llamar como “fuego amigo” dentro de su propria familia política, los Aveiro. La familia de Cristiano Ronaldo no se lo ha puesto fácil a la de Jaca y aunque en los últimos años el hacha de guerra ha permanecido enterrado, el pasado fin de semana ha revivido. La culpable no es otra que Elma Aveiro, la hermana mayor del futbolista, quien es la organizadora de la Madeira Fashion Designers. Para madrina del evento, Elma se ha decantado por la presentadora y DJ portuguesa, Merche Romero, quien ha pasado a la posteridad como la primera novia que tuvo el crack luso.

La elección de Merche Romero por parte de Elma ha sorprendido en Portugal. Es cierto que se trata de una mujer famosa, con algún peso mediático y muy profesional. Pero no deja de ser la exnovia de su hermano, con quien rompió hace casi 20 años, y quien, quizá, fuera la favorita para muchos de los fans portugueses que soñaron durante años con la relación de su símbolo nacional con una de sus presentadoras más queridas. La contratación de “la ex” está haciendo correr ríos de tinta en la prensa del país vecino y en tertulias televisivas donde se tacha a la familia del jugador de “oportunista y de hacerle un feo más a Georgina en su momento más bajo”. En la presentación del evento, Elma, la anfitriona, y Merche, la madrina, estuvieron encantadas, cómplices y compenetradas, bajo la atenta mirada de doña Dolores, la matriarca, quien pareció feliz de reencontrarse con su “ex” nuera.

La favorita de Dolores Aveiro

Si hay opinión valorada por Cristiano esa es la de su madre. Dolores Aveiro es la matriarca del clan y en parte la celestina y la culpable de algunos de sus romances. Dolores nunca ocultó su nula química con Irina Shayk o su desprecio más absoluto por Nereida Gallardo. Tampoco con Georgina la cosa fluye demasiado, aunque es cierto que en este caso el deportista supo hacer un cortafuegos y proteger a su amada de las garras de su madre y sus hermana. Las favoritas de Dolores siempre han sido las portuguesas Merche Romero, quien ostenta el “honor” de ser la primera novia del ex madridista, y la actriz Rita Pereira, una especie de Paula Echevarría lusa, muy cercana a la familia. Sin embargo, ha llamado la atención que las mujeres de la familia, que tan amigas dicen ser de Merche Romero, no se hayan visto en los últimos 16 años, tras la ruptura de la DJ y CR7. Su contratación, como golpe de marketing, ha sido perfecto. Para Gio y Ronaldo ha sido interpretado como un golpe bajo más. Vale la pena recordar que Elma es la hermana con la que Georgina menos se lleva. Con Hugo, hermano mayor de CR7, la relación es excelente. También con Katia, con quien en el pasado han mantenido algún roce, pero en la actualidad la relación es buena. Con Elma y Dolores ya es otro cantar.

Gio y Dolores juntas (pero revueltas) de vacaciones

A principios de junio, el futbolista, acompañado por Georgina y sus hijos, pusieron rumbo a sus vacaciones en Palma de Mallorca. Pasado unos días, se juntó a ellos Dolores Aveiro. La madre de Cristiano posó con su nueva nieta, Bella Esmeralda, en las redes sociales. También con Cristiano Jr, su nieto favorito. La foto con Ronaldo tampoco faltó. Con quien no hubo foto fue con Georgina. Y es que hay cosas que nunca cambian. Por mucho que se empeñe el futbolista, su madre no es capaz de hacer buenas migas con sus novias. De momento, Gio tampoco es una excepción.