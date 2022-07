Estos son los imprescindibles ‘beauty’ de verano by Paula Echevarría

Paula Echevarría ha resuelto un gran misterio. La intérprete ha revelado a través de Instagram, donde reúne la friolera cantidad de casi cuatro millones de seguidores, los productos beauty que utiliza en la temporada estival. “¡Hola a todos ¿qué tal? La otra vez que hice una serie de stories, que fue como hace un par de meses o así, os pregunté si os gustaría que hiciera unos vídeos sobre cuidados para el verano y la respuesta fue que sí. Os voy a enseñar algunos de mis básicos de todos los años”, ha comenzado diciendo al objetivo de la cámara.

“Para todas es fundamental el cuidado de la piel y que, aparte de estar morenas, se nos vea hidratadas. Lo bueno que tiene este aceite es que tiene un olor riquísimo y es un aceite en seco, por lo que no deja nada grasa la piel y puedes vestirse súper rápido. Es anticelulítico y reafirmante. Yo me lo hecho por todo el cuerpo. Este producto deja la piel hidratada, bonita, brillante… Súper recomendable”, ha explicado sobre el Body Oil de Alma Secret.

Después, ha hablado sobre una leche reafirmante y tonificante de E´lifexir. “Empecé a usarla durante el embarazo. Me parecía fundamental con la cantidad de kilos que cogí y por cómo se me puso el pecho. Y, la verdad, es que no he dejado de usarla en todo este tiempo. Y, ahora en verano con más razón porque la zona del escote y del pecho es una parte muy sensible, Yo me la pongo por la noche con movimientos circulares”, ha indicado Paula.

En cuanto a los productos cosméticos para tomar el sol, Echevarría ha revelado cuál es para ella el mejor. Se trata también de la marca E´lifexir y es un intensificador de moreno. “Es mi producto top para conseguir un bronceado bonito y dorado. En concreto, utilizo el que se llama Piel Canela. Yo me lo pongo antes de salir a tomar el sol y luego me lo aplico todas las veces que creo que es necesario”, ha comentado.

Para quienes no tengan tiempo de tomar el sol, Paula Echevarría también tiene la solución porque entre sus productos estrella del verano destaca el bronceador de Freshly Cosmetics. “Yo lo uso no solo porque es autobronceador, también es potenciador del bronceado de manera gradual, de los que me gustan”, ha añadido.

“Y luego he descubierto este producto. Es de James Read. Yo lo compro en Tacha Beauty. Es una bruma facial que es hidratante y refrescante. Te la puedes poner todas las veces que quieras después de la crema hidratante y del maquillaje”, ha finalizado. Con estos consejos, Paula Echevarría ha revelado cuáles son sus productos estrella para lucir una piel radiante y vitaminada y sobre todo, con esta rutina tanto corporal como facial, lo que consigue es mantener a raya la salud de su piel.