Mientras el hotel Pestana CR7 ubicado en plena Gran Vía de Madrid está de celebración por su primer aniversario, el jefe y presidente del proyecto, Cristiano Ronaldo ha querido alejarse de la capital en las que están siendo sus primeras y merecidas vacaciones con Bella Esmeralda, la pequeña que ha devuelto la ilusión a la familia. En este parón futbolístico, el portugués se ha dejado ver por la isla más VIP de la geografía nacional, Ibiza, para después desplazarse hasta Mallorca en compañía de Georgina Rodríguez.

Entre baños, sonrisas de complicidad y mucho calor, el jugador del Manchester United se ha dejado ver navegando a bordo de un yate por las aguas cristalinas de la isla balear, pero lo que más ha llamado la atención ha sido el bañador elegido para este descanso. Cristiano siempre ha demostrado que la moda es uno de sus puntos fuertes, por lo que sus trajes de baño no podían ser menos. Ha sido la cuenta de Instagram @gioxcris.closet7 -encargada de desvelar de dónde es cada outfit que lucen el futbolista y su pareja- la que ha relatado la última adquisición del jugador. La cuenta fan ha hecho una recopilación de los bañadores que el portugués tiene en su armario, desvelando de dónde son y cuál sería su precio en el mercado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de crisgina fanpage ❤️ (@gioxcris.closet)

El primer día, Cristiano lució un bañador rojo con las letras D&G en blanco de la firma Dolce&Gabanna, en concreto el ‘Monogram swim shorts in red’, un exclusivo traje de baño valorado en 415 dólares, que también tiene en color negro. Como segunda opción, el jugador rescató de su armario el ‘Sustainability project bold logo swim shorts’, una pieza de Emporio Armani, disponible en el mercado por 125 dólares. De la misma firma de moda, el portugués cuenta con un bañador de lo más veraniego, el modelo ‘Swim trunks with all over graphic logo’ que ha lucido en sus últimas vacaciones de verano.

Pero los bañadores de Cristiano no son lo único que esta cuenta de fans consigue averiguar, sino que sabe y desvela todos los secretos del vestidor más exclusivo de Gio. Desde el vestido ‘Hera esmerald ocean drees’ de Farai London valorado en 110 dólares, hasta los bikinis que ha lucido después de dar a luz. @gioxcris.closet7 también ha analizado las vacaciones de la empresaria en Mallorca, dando a conocer de dónde son cada uno de sus trajes de baño, que no le han podido sentar mejor. Fiel a Calzedonia, una de las firmas de ropa de baño más aclamadas a nivel internacional, la protagonista de su propio documental de Netflix se ha hecho con tres bikinis del mismo modelo pero en colores diferentes, negro, azul y blanco. Se trata del ‘Super Padded Push Up Swimsuit Top Indonesia Eco’ como parte de arriba y el ‘Thong Swimsuit Bottom Indonesia Eco’ como parte de abajo, que juntos suman un total de 60 dólares, una alternativa ideal y low cost para ser la reina del verano. Y, cambiando de modelo y patrón, pero no de firma, Georgina cuenta en su vestidor con uno de los bikinis más favorecedores, el ‘Padded Push-Up Swimsuit Top Mykonos’ combinado con el ‘High-Cut Brazilian Swimsuit Bottom Mykonos’ en color verde, ideal por menos de 70 dólares.

Y es que, si hay una prenda por excelencia en la temporada estiva esa es el bañador. Una alternativa, que no solo sirve para ir a la playa, sino también como protagonista de los looks diurnos a la hora de asistir a bares, chiringuitos o cualquier actividad de ocio. Es por ello que, elegir el modelo que más acorde vaya con tu estilo es algo fundamental y no hay mejor ejemplo de ello que Cristiano Ronaldo, que desde hace ya varios veranos, se ha coronado como el rey del traje de baño.